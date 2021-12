El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge la puesta en escena del último trabajo discográfico de Maika Makovski, 'MKMK'

SEVILLA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La música vuelve esta semana a tomar las riendas de la programación del Teatro Lope de Vega. Tras Califato 3/4, José James, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y Toundra, llega ahora el turno de Maika Makovski, que presentará ante el público sevillano su último trabajo discográfico, 'MKMK', el próximo viernes 10.

El concierto forma parte de la programación multidisciplinar presentada el pasado mes de septiembre y que se desarrolla esta temporada en el foro nonagenario, con 44 montajes teatrales, conciertos, y espectáculos de danza y circenses que tendrán lugar cada semana hasta finales de mayo de 2022.

Maika Makovski llega al Lope con un espectáculo con gran peso visual, una fiesta sensorial que envuelve un directo de banda, analógico, de texturas sin pulir, que se escapa de toda etiqueta. El resultado, según un comunicado, es una propuesta coral, enérgica y de celebración, vigorosa y cruda que agita y reconforta a la vez.

Como ella misma señala sobre 'MKMK', "es un álbum prepandémico que parte del aislamiento que ya estábamos viviendo antes de que todo esto ocurriera, viviendo detrás de nuestras pantallas, más preocupados por producir o ascender que por conectar los unos con los otros y cuidar de nuestra gente. Sin embargo, de lo que realmente hablan las canciones es de conectar, de reunirse, de darle la espalda a este sistema de infelicidad. De ahí que sea un disco en el que los coros son tan importantes; la música y la energía de una banda cantando y tocando junta como antídoto al sentimiento de impotencia y soledad que a veces me parece el signo de los tiempos".

'MKMK' es el octavo disco de Maika Makovski (tras 'Kradiaw' (2005), 'Kraj so Koferot' (2007), 'Maika Makovski' (2010), 'Desaparecer' (2011), 'Thank You for the Boots' (2012), 'Live-Apolo!' (2015) y 'Chinook Wind' (2016)) y el primero en cinco años.

Fue grabado entre Arizona y el País Vasco por Craig Schumacher (Depedro, Los Coronas, Calexico, Twanguero) en WaveLab Recording Studio, en Tucson; y por Kaki Arkarazo (León Benavente, La MODA, Amparanoia, Zenttric) en Garate Studios. Y en sus once canciones habla sobre el aislamiento, sobre la falta real de contacto con nuestros seres queridos debido a la irrupción de las redes sociales.

Compositora, instrumentista, cantante y presentadora, Maika Makovski comenzó a componer con 12 años y a actuar en escenarios a los 14. En 2002 recibió los primeros premios por su trabajo, antes de publicar su primer disco. A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras de la escena y la producción musical como John Paris (productor de PJ Harvey, Eels o Tracy Chapman), Jim Barr (Portishead) o Billy Fuller (Robert Plant), entre otros.