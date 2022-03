Tomás González afronta su renovación al frente de Aprocom con el reto primordial de digitalizar el comercio sevillano

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Provincial del Comercio, Servicio y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, afronta desde este martes 15 de marzo su tercer mandato al frente de la entidad, por un nuevo periodo de cuatro años, y lo hace con los retos primordiales de "animar y ayudar a los comerciantes en su recuperación" y digitalizar "aún más" el sector.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, en la jornada previa a la celebración de la asamblea electoral, a la que concurre una única candidatura. "Llevamos muchos años trabajando en la digitalización. El autónomo necesita hacerlo; si no, es la sentencia de muerte para el comercio".

González ha recordado que las nuevas generaciones de consumidores son nativos digitales "al cien por cien" y ha destacado que "no sólo se trata de venta 'online' --ese aspecto es quizá el menos importante-- sino de tener una comunicación directa y fluida con los clientes, habituales y potenciales, en ese ámbito en cuestión".

El presidente de la patronal ha señalado también que la celebración de las dos grandes fiestas de primavera en la ciudad "con cierta normalidad" supondrá un "punto de inflexión" en la recuperación, "teniendo en cuenta que no será automática sino gradual", por lo que llegará "a lo largo de este año y parte del que viene".

"Los créditos ICO del Gobierno no se han empezado a devolver y la economía no tiene ese pulso para abordar nuevos retos, sin olvidar que el 99% de las empresas se tuvieron que endeudar como consecuencia de la pandemia", ha señalado González, para quien, desde el inicio de la crisis sanitaria, el sector ha sufrido un "palo muy duro" debido a las continuos "altibajos" provocados por las limitaciones de movilidad, reducción de aforos y las nuevas cepas que han ido surgiendo, que han motivado que las ventas "no sean las deseadas".

Otro de los retos que se ha marcado el equipo que preside Tomás González es estrechar lazos con otras organizaciones comerciales con el convencimiento de que "la unión hace la fuerza" y reconociendo que Sevilla es un espacio con "muchas asociaciones de comerciantes". El objetivo "no es tanto que estén dentro sino trabajar juntos. No hacer cada uno la guerra por su cuenta". En este sentido, desde Aprocom pretenden seguir colaborando con el sector tuístico, "ya que uno no se entiende sin el otro".

La organización de comerciantes se ha marcado como reto, además, mantener las líneas de colaboración con el Ayuntamiento y desarrollar un proyecto importante con la Diputación para mejorar el sector en la provincia, "extendiendo también allí la digitalización", de la mano de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), para que esos establecimientos "sean más atractivos y tengan una mejor comunicación con sus clientes".

Por último, González ha subrayado la necesidad de "dignificar del profesional de este sector". Las pequeñas y medianas empresas (pymes) "siempre han sido cantera de grandes superficies porque sabían de su formación y el trato con los clientes: todo un baluarte", ha añadido.