Toscano destaca su compromiso con las familias sevillanas en su presentación como subdelegado del Gobierno

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha presidido este viernes el acto de presentación del subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, Francisco Toscano Rodero, quien ha destacado en su intervención que ser subdelegado y representar al Gobierno de España es "un orgullo como ciudadano, una responsabilidad como servidor público y un compromiso con las familias sevillanas".

Sus tres grandes principios de actuación son, en esta nueva etapa que comenzó en su toma de posesión el 26 de enero, "la garantía del libre ejercicio de derechos y libertades, la cercanía como método de trabajo, y el diálogo como principio de acción", según ha recogido el Gobierno en una nota de prensa.

Así, ha profundizado, ejercerá su cargo desde el "firme" convencimiento de que "la política y los gobiernos tienen la posibilidad y el deber de cambiar la vida de las personas, de colocarlas en una casilla de salida de igualdad". En este sentido, Toscano Rodero aspira a grandes acuerdos, a alcanzarlos desde la lealtad institucional, por lo que pide reciprocidad: "A mí me gusta acordar hasta el desacuerdo. Y aspiro a importantes consensos que repercutan en mejorar la vida de las familias sevillanas".

En ese "compromiso ineludible con las familias sevillanas", Toscano Rodero se ha comprometido a dar lo máximo, como ha hecho siempre. "Donde he estado siempre he dado lo máximo, donde esté también lo haré, y por supuesto, donde estoy ahora que no les quepa duda que, con humildad, pero con determinación, daré todo lo que tengo", ha apuntado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha destacado la responsabilidad de Francisco Toscano Rodero al asumir el papel de subdelegado, y en esta línea se ha dirigido a Toscano y le ha dicho que "eres el Gobierno de España en Sevilla. Representas sus retos, sus preocupaciones y sus valores", y, ha profundizado, "nuestra misión es trabajar permanentemente por el bienestar y progreso de nuestros ciudadanos y ciudadanas", algo que "el Gobierno de España hace de manera incansable, por el bienestar y el progreso en la provincia de Sevilla".

En este sentido, ha señalado, la "reactivación de infraestructuras vitales para el desarrollo de la provincia. Hemos abordado de manera definitiva, seria y creíble el cierre del anillo de la autovía SE-40 con una planificación de actuaciones que suman una inversión cercana a los 1.000 millones de euros; la obras del Puente del Centenario, la conexión con la A-49 y la SE-40, la renovación integral de la Alta Velocidad Madrid- Sevilla con una inversión de 750 millones de euros y un alto grado de ejecución que supera el 75% o la financiación de la ampliación de la línea 3 del metro de Sevilla con 650 millones de euros ", entre otras infraestructuras de comunicación.

Además, ha hecho referencia a las obras hidráulicas, como las de construcción de la estación de bombeo de aguas pluviales del Tamarguillo, la adecuación del colector Emisario Puerto, en la zona de la Avenida de las Razas y Palmas Altas o las depuradoras de Burguillos y Guillena y en materia de Cultura, "ya se han iniciado las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico con una inversión de 25 millones de euros".

Al acto ha asistido, entre otros, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, el exalcalde de Sevilla y portavoz del PSOE en su Ayuntamiento, Antonio Muñoz, así como otras autoridades civiles y militares, y una amplia representación de los alcaldes de la provincia de Sevilla.

CARRERA PROFESIONAL

Francisco Toscano es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Derecho Público. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales, especializado en Procedimiento Administrativo y Derecho de la Comunidad Autónoma.

Inició su carrera profesional en 2008, como funcionario de la Junta de Andalucía en la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, donde fundamentalmente desarrolló su carrera funcionarial hasta 2015, en el Departamento Jurídico primero, y, posteriormente, en el Servicio de los Centros de Protección de Menores de la mencionada Consejería.

Su labor como gestor público comenzó en 2015, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, como concejal de Deportes, donde dará un impulso nuevo a las infraestructuras deportivas. Y ya, como teniente alcalde delegado de Desarrollo de Ciudad y Contratación, se encargó de los proyectos y obras estratégicas de la ciudad hasta su toma de posesión como subdelegado del Gobierno en Sevilla.