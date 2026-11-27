Archivo - Efectivos de la Policía Nacional. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como autoras de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar una plantación de marihuana con casi 200 plantas en un edificio en la Barriada de Palmete en Sevilla.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó en enero, tras conocer la posible existencia de un inmueble destinado al cultivo de sustancias estupefacientes en la capital hispalense.

Los investigadores procedieron a la entrada y registro e intervinieron 200 plantas en fase de secado, así como diverso material y productos destinados a su cultivo y mantenimiento.