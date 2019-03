La Audiencia deliberará días antes de las municipales sobre los recursos del "chantaje" a Varela

Publicado 18/03/2019 19:40:48 CET

DOS HERMANAS (SEVILLA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 23 de mayo, justo antes de las elecciones municipales, su deliberación respecto a los recursos de apelación promovidos por el excandidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas, Manuel Varela, promotor de la denuncia relativa al presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, contra la segunda denegación del juzgado número siete de dicha ciudad respecto a que prestase declaración como investigado el alcalde de la localidad, Francisco Toscano (PSOE), y contra el archivo de las diligencias con relación a los concejales Luis Paniagua (PP) y Agustín Morón (PSOE).

A través de una providencia emitida el pasado 8 de marzo por la Sección Primera de la Audiencia y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial da cuenta de la reincorporación de la magistrada Pilar Llorente tras haber estado liberada por la celebración de un juicio, lo que supone la "reestructuración de las ponencias señaladas", que quedan fijadas para el 23 de mayo.

La providencia, así, responde al recurso de apelación de Varela en demanda de que el Juzgado número siete de Dos Hermanas, encargado de la instrucción de la causa, reincorpore a Paniagua y Morón al proceso judicial, toda vez que la denuncia inicial de Varela respecto a un

supuesto "chantaje" destinado a obligarle a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015 se tradujo en la investigación judicial de expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el ya expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

No obstante, a lo largo de la instrucción de la causa, el juez titular del Juzgado Mixto número siete de Dos Hermanas sobreseyó las actuaciones respecto a Luis Paniagua, Agustín Morón, Fernando Díaz y Emilio Maya, --este último fallecido en noviembre de 2017--, ordenando continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

Frente a dicha decisión, Manuel Varela había elevado un recurso de apelación a la Audiencia, en demanda de que dicha instancia revocase parcialmente la decisión del juez instructor y reabriese las diligencias contra Paniagua y Morón.

Del mismo modo, la Audiencia tiene pendiente de resolver otro recurso de Varela contra un auto en el que el juez instructor del caso declaraba la "improcedencia" de las nuevas diligencias de instrucción solicitadas por el denunciante, después de haber incorporado al caso una grabación de una conversación entre Varela y el concejal del Ayuntamiento de Dos Hermanas Luis Gómez, declarado como edil no adscrito dada su salida del Grupo popular.

LA GRABACIÓN

La grabación refleja cómo Luis Gómez hace escuchar a Varela un archivo sonoro en el que una voz masculina que el denunciante atribuye a Luis Paniagua explica que había hablado con el alcalde nazareno, el socialista Francisco Toscano, porque "con el tema Varela nada más" habrían "ganado" los socialistas y él estaba "callado" por lo que los socialistas habrían "hecho", extremo que le llevaba a reclamar "algo" a cambio.

Más al detalle, y según la transcripción de la grabación, esta voz que el denunciante del presunto "chantaje" atribuye a Luis Paniagua habla de la "colocación" de una persona en el Grupo popular del Ayuntamiento nazareno, bajo la premisa de que le resultaba necesario "meter" a su "gente" en el Grupo municipal.

Dado el contenido de la grabación, la representación de Varela señalaba la "atípica situación" de que la exconcejal del PP Gina Salazar fuese contratada en los servicios sociales municipales, conectándola con un posible "trato de favor" del PSOE al PP, por lo que reclamaba que prestasen declaración como investigados el alcalde de Dos Hermanas, Gina Salazar y la actual portavoz municipal del PP, María del Carmen Espada.

Pero en un contexto en el que Francisco Toscano testificó en 2016 ante el juez instructor de este caso y en enero de 2017 el magistrado desechó ya la idea de investigarle, en el auto impugnado en apelación, el juez Óscar Rey denegaba de nuevo la idea de que Francisco Toscano preste declaración como investigado en la causa.

Y es que según su razonamiento, para "la imputación de otras personas distintas a las ya imputadas, se requiere indicios racionales de participación de esas personas" en los hechos investigados, mientras la grabación aportada no deja de contener sólo "las manifestaciones particulares de un tercero, que no pueden permitir por sí solas una imputación formal si no van acompañadas de una prueba cierta de la participación en los hechos".