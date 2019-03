Turismo.- Unos 90 ejecutivos de Hilton, Meliá, Airbnb, IAG o CNN intervendrán en la cumbre WTTC junto a Obama

Publicado 25/03/2019 13:37:55 CET

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 90 altos ejecutivos de compañías internacionales y cargos públicos de varios países, encabezados por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, conforman a día de hoy, en un listado todavía provisional y por tanto susceptible de cambios, la nómina de ponentes y moderadores de las conferencias, paneles y mesas redondas de la próxima cumbre del Consejo Mundial del Turismo, que se celebrará en Sevilla el 3 y el 4 de abril.

Esta cumbre, según recuerda el Ayuntamiento hispalense, combina una parte de debates sobre la situación y perspectivas del turismo internacional con otra de análisis sobra las posibilidades de inversión en el destino.

El evento, a celebrar en el palacio de exposiciones y congresos de Sevilla, se darán cita los máximos ejecutivos de cadenas hoteleras internacionales como Hilton, IHG, JLL o Meliá; empresas de medios de pago como Mastercard, Visa American Express, UnionPay o Global Exchange Group; centrales de reservas como Expedia, Amadeus o Airbnb; editoras medios de comunicación como CNN, CBS, National Geographic, Beautiful Destinations o Travel + Leisure; aerolíneas como Air Asia, Iberia o IAG; turoperadores como TUI o Thomas Cook; navieras de cruceros como MSC Cruises; empresas de turismo de lujo Abercrombie & Kent, Virtuoso, The Board o Relais & Châteaux; fondos de inversión y otras sociedades financieras como Empire State Realty Trust, Value Retail, KSL Capital Partners y Oliver Wyman; páginas webs de orientación y planificación turística, como TripAdvisor; agencias de viajes, como la mayor de Japón, JTB Corp: complejos turísticos, como Fort Lauderdale (la Venecia de América); empresas tecnológicas, como Hyperloop Transportation Technologies; consultoras y empresas de mercadotecnia, entre ellas McKinsey & Partner o NYC & Company; e institutos de estudios y universidades, como la de Harvard o The Global Institute for Tomorrow.

Junto con miembros del mundo empresarial, participarán altos cargos de turismo de varios países, así como representantes de instituciones públicas clave en el tránsito de turistas, como la Agencia de Fronteras del Reino Unido o el Departamento de Fronteras de EEUU, así como instituciones de turismo y comercio.

"La cumbre de Sevilla estará repleta de personalidades clave dentro de la industria turística mundial y también para la captación de inversiones y para hacer negocios. Se trata, pues, de una gran oportunidad para el empresariado sevillano, andaluz y español", según ha defendido el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

La temática principal de las ponencias, paneles o mesas de debate girará en torno a los cambios globales en la industria y los flujos turísticos y cómo se operan, una temática que la organización del cónclave ha escogido para su cita en Sevilla para vincularla a la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra, protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano como primera experiencia global.

En cualquier caso, entre los ponentes figuran el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, como ya se informó en su momento; Christopher J. Nassetta, jefe ejecutivo de la cadena Hilton; el presidente de Iberia, Luis Gallego; el ex director general de la Agencia de Fronteras del Reino Unido Tony Smith; el ministro de Turismo de Rumanía, H.E. Bogdan Gheorghe; el jefe ejecutivo de Tui, Fritz Joussen; el jefe ejecutivo de la cadena Meliá, Gabriel Escarrer Juliá; la primera dama de Kenya, Margaret Kenyatta; o el ejecutivo de AIG Travel Jeffrey C. Rutledge, por citar algunos de los 90 altos ejecutivos o responsables institucionales asistentes a la cita.