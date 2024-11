UGT Sevilla apoya el dictamen del CESS y dice que el Ayuntamiento no ha incorporado sus aportaciones al presupuesto

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha manifestado este viernes su apoyo al dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto presupuestario diseñado por el Gobierno local del popular José Luis Sanz para las cuentas del Ayuntamiento hispalense de 2025, que se eleva 1.058 millones de euros, un 2,6% que el presupuesto de este año; un documento que valora la asignación presupuestaria a los barrios más desfavorecidos y colectivos vulnerables, así como la inversión en vivienda, pero ve negativo la ausencia de partidas para políticas de memoria histórica y "la reducción de los programas en colegios, mercados de abastos, ascensores o de género".

Mientras el CESS plantea en su dictamen "una valoración positiva de la asignación presupuestaria de este año a los barrios más desfavorecidos", pues Sevilla acumula seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales; y valora positivamente el aumento de partidas presupuestarias destinadas a colectivos vulnerables, UGT ha pedido más inversión en la materia.

Según Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT-Sevilla, "se destina un total de 219,6 millones para el área de actuaciones de protección y promoción social, lo que supone un 20,7% de todo el gasto presupuestario. De dicho importe, 135 millones son para asistencia social primaria que representa un incremento del 2,7% respecto de 2024, claramente insuficiente".

"En empleo se destinan 12,25 millones para políticas de fomento del empleo, algo insuficiente dada la carencia que Sevilla tiene respecto a este tema", incide.

"Respecto de las actuaciones en colegios y centros docentes, la bajada de la inversión para el 2025 (-77,6%) no se justifica íntegramente con el plan de choque desarrollado el año anterior si tenemos en cuenta las dotaciones de ejercicios anteriores", señala UGT, que ve "insuficientes" las partidas en esta materia e igualmente en las de igualdad, criticando que no haya "ninguna asignación presupuestaria" para memoria democrática.

"Tampoco estamos de acuerdo con la escasísima dotación presupuestaria destinada para los parques empresariales 500.000 euros algo inaudito que no sucedía desde 2015. Si no se cuida el tejido productivo de la ciudad y por ende los parques empresariales el empleo decaerá y la situación de pobreza será mayor", agrega Juan Bautista Ginés, que asegura que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta las aportaciones de su sindicato.

"La plantilla del ayuntamiento sigue sin cubrirse al cien por cien, algo que habíamos solicitado en el documento, y plantilla son todas las categorías no solo alguna categoría al que se le destina fondos adicionales y es una necesidad dicha cobertura de plazas", ha asegurado además.