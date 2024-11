Umbrete (Sevilla) celebra Fictum del 7 al 10 de noviembre con innovación, cultura, talento y gastronomía

UMBRETE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Umbrete acoge este fin de semana la celebración de la Feria de Innovación, Cultura Local y Talento de Umbrete (Fictum) que engloba, del 7 al 10 de noviembre, la 35º Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina, el Foro 'I+D Turístico de la provincia de Sevilla', la Ruta de la Tapa, el Festival Flamenco 'La Leyenda del Tiempo' y una muestra empresarial.

Según han informado la Diputación de Sevilla en una nota, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto al alcalde de la localidad, José Llorente, han inaugurado esta segunda edición de la feria, previo al inicio del Foro 'I+D Turístico de la provincia de Sevilla'. En su intervención, el presidente ha enfatizado que "los alcaldes pasan de mantener servicios básicos, a buscar nuevas oportunidades en muchos ámbitos para el desarrollo de nuestros municipios".

En este sentido, Fernández ha continuado "la Diputación va a estar con vosotros en la búsqueda de la innovación, porque el que no arriesga no gana. Hay que buscar oportunidades para todos y fomentar que no se pierda un solo talento en la provincia sevillana. Trabajando además entre lo público y lo privado, buscando el punto de encuentro y equilibrio entre ambos mundos".

Asimismo, para el presidente "conjugar innovación, cultura local, talento y turismo es un acierto por parte del Ayuntamiento de Umbrete, porque si somos capaces de ofrecer sensaciones y experiencias, el turista nos va a elegir. Y en esa elección, la comarca del Aljarafe es por derecho propio un destino obligado por cultura y por historia. Esto va de que te elijan y, para eso, tenemos que innovar como propone Fictum".

Por su parte, el alcalde ha destacado que "es el segundo año que repiten los 30 municipios del Aljarafe en este foro de innovación turística y, solo con eso, ya es para estar satisfechos". Además, ha puntualizado que la jornada "será muy provechosa, ya que podremos profundizar en cómo comercializar las rutas y paquetes turísticos que tenemos preparadas en la Mancomunidad del Aljarafe".

De otro lado, la Diputación ha anunciado que Fictum 2024 contará con una "ambiciosa" programación que englobará una serie de eventos y propuestas, entre las que han destacado la edición número 35 de la tradicional Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina, programada para el domingo 10 de noviembre. En la misma, tendrá lugar una muestra de turismo itinerante en el recinto ferial, la muestra gastronómica 'Esencias de Sevillanía', la jornada del cerdo ibérico, un parque de atracciones y la degustación del mosto y de la aceituna fina.

Asimismo, el Foro 'I+D Turístico de la provincia de Sevilla' ha contando con ponentes de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, de Sevilla Convention Bureau y de Prodetur. Después, los asistentes ha realizado la ruta turística 'Mosto Nostrum', en la que se han visitado las instalaciones de Bodega Loreto, Bodega Vinícola del Aljarafe, Bodegas Salado y el Santuario de Nuestra Señora de Loreto.

La Diputación ha subrayado que la muestra Fictum la completan otras actividades como el festival de flamenco 'La Leyenda del Tiempo' que volverá al Teatro de la Villa, con tres veladas que se distribuirán en las jornadas del jueves, viernes y sábado, todas ellas con inicio a las 20,00 horas. En la primera, actuará Miguel de Tena, que estará acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo; al día siguiente será el turno de Águeda Saavedra; y concluirá el sábado con Manuel de Tamara.

Además, la insitución provincial ha destacado que la propuesta musical también estará bien representada por el 'Mosto Rock', que este año reunirá a tres grupos en la Plaza de la Constitución de Umbrete el sábado 9 de noviembre, a partir de las 12,00 horas con Sergio Freire, Malabriega y Avanti Rock.

Finalmente, la Diputación ha recordado que el 9 de noviembre habrá una ruta ecuestre por diferentes puntos del entorno del pueblo, desde las 12,00 horas abierta a jinetes de toda condición y tracción animal. También se ha diseñado la séptima edición del Concurso de Tiro de Piedra con Mulos 'Villa de Umbrete', que arrancará a las 11,00 horas del domingo 10 de noviembre en el recinto ferial, con la colaboración de la Asociación 'Majalbarraque'. Otra actividad, mostrará la exposición 'Patrimonio Nuestro', de Manuel Rastrero Arcos, en el Centro Cívico.