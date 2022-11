La UPO de Sevilla impulsa acciones de investigación sobre emprendimiento y bienestar psicosocial con enfoque de género

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla impulsa una iniciativa de investigación y divulgación sobre emprendimiento y bienestar psicosocial con enfoque de género, denominada 'Ecreabien', a través de un equipo internacional liderado por Ana Pérez-Luño, profesora de la Olavide; Ute Stephan, de King's College London (KCL); y Johan Wiklund, de la Universidad de Siracusa (EEUU).

Tras el éxito del proyecto 'Supporting Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic: A Global Study of Entrepreneurs; Resilience and Well-being', liderado por KCL con la participación de este grupo investigador, las tres universidades han firmado recientemente un convenio para dar continuidad a esta colaboración, según informa la UPO en una nota de prensa.

En este caso, el objetivo va más allá de impulsar la investigación sobre

emprendimiento. 'Ecreabien' pretende ser una plataforma que apoye y asesore a

personas emprendedoras en temas tan importantes como la creatividad, la resiliencia y el bienestar psicosocial.

Así, con la base del conocimiento generado en este trabajo, nace 'Ecreabien', con el objetivo de poner el foco en la importancia del bienestar

psicosocial de los trabajadores autónomos y en el seno de las pequeñas empresas, facilitando herramientas para apoyar la creatividad y el bienestar

tras la crisis provocada por el Covid-19. Otro de sus objetivos es adaptar las investigaciones en temas de emprendimiento para tener en cuenta las diferencias de género.

Actualmente, 'Ecreabien' está financiada con dos proyectos liderados por Ana Pérez-Luño: 'Creatividad emprendedora como recurso clave para la innovación y el bienestar económico y psicosocial en tiempos de crisis: un análisis de género' e 'Innovación en start-ups: un análisis contingente de la creatividad emprendedora, características del equipo fundador y participación en programas de aceleración'. Este segundo proyecto también está liderado por Antonio Carmona Lavado, profesor de la UPO.

Pérez-Luño es investigadora del Inn-Lab, centro de investigación de la

Universidad Pablo de Olavide sobre innovación, emprendimiento y empresa familiar, y ha dirigido, entre otros, el estudio 'Capeando el estrés de ser emprendedor en tiempos de Covid-19', un trabajo que contó con la participación de 245 autónomos y autónomas, pymes y 'startups' españolas de distintos sectores de actividad y que ha constatado las diferencias de género a la hora de evaluar el bienestar psicosocial de este colectivo durante la pandemia.