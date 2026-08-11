La US alega ante el Sepie por el recorte de las becas Erasmus y no descarta completar la financiación a alumnos

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla en imagen de archivo. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado alegaciones ante el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) por la financiación concedida para las movilidades Erasmus+ del próximo curso y ha asegurado que la situación continúa "abierta", por lo que no descarta completar con fondos adicionales las ayudas de los estudiantes afectados una vez que se conozca la resolución definitiva.

Así lo ha trasladado la institución académica a Europa Press después de que estudiantes Erasmus hayan criticado una reducción de los meses de estancia que tendrán cubiertos por las ayudas pese a haber obtenido sus plazas meses atrás y haber organizado ya sus desplazamientos y alojamientos en los países de destino.

La US ha explicado que comienza a gestionar sus convocatorias de movilidad Erasmus+ en octubre del año anterior y que estas se resuelven, con carácter general, en enero. De este modo, la planificación se realiza con la información disponible en ese momento y tomando como referencia un escenario similar al del curso anterior, especialmente cuando los criterios conocidos "no anticipan cambios relevantes".

El problema, según ha expuesto la Universidad, es que las resoluciones relativas a la financiación llegan "mucho más tarde". Cuando se conoce la resolución provisional del Sepie, las movilidades llevan meses adjudicadas --desde enero-- y los estudiantes ya han organizado buena parte de sus estancias en el extranjero.

Tampoco considera "realista" esperar a la resolución definitiva para cerrar las condiciones económicas, puesto que está prevista para finales de septiembre y, para entonces, muchos de los alumnos "ya estarán en sus universidades de destino".

En este contexto, la Hispalense ha cuestionado el reparto de los fondos al considerar que el resultado "no parece alinearse con el impulso que debería darse" a las universidades que realizan una mayor apuesta por la dimensión internacional y mantienen un elevado volumen de movilidad.

De hecho, la US ha señalado que anteriormente ocupaba la segunda posición en movilidades y que, tras la nueva distribución, pasa al cuarto puesto. A su juicio, esta circunstancia obliga a valorar si el modelo de reparto "reconoce suficientemente el esfuerzo" realizado por la Universidad aumentando e incentivando una política especialmente activa de internacionalización.

MOVILIDADES DE UNOS OCHO MESES

Sobre las consecuencias concretas para los estudiantes, la Universidad ha explicado que la mayoría de las movilidades de curso completo tienen una duración de alrededor de ocho meses. Por ello, aunque el límite de financiación pueda establecerse en siete meses, sostiene que la reducción efectiva respecto a la duración real de muchas estancias "no es necesariamente tan elevada".

No obstante, la institución ha querido hacer "especial hincapié" en que es "muy sensible" ante la posibilidad de que cualquier estudiante tenga que reducir su estancia como consecuencia de la resolución definitiva sobre las ayudas.

Asimismo, ha precisado que existen universidades de destino que organizan las movilidades exclusivamente para un semestre, por lo que el impacto de la limitación de la financiación puede ser diferente en cada caso y considera que debe evitarse una valoración general basada únicamente en el número máximo teórico de meses.

Por el momento, la Universidad de Sevilla ha recibido dos quejas formales y un correo adicional, al que ya ha respondido, remitido por un estudiante que aseguraba representar también la preocupación de un grupo de compañeros.

La institución admite que existe una "preocupación comprensible" entre parte del alumnado afectado, aunque precisa que hasta la fecha "no se ha producido un volumen elevado de reclamaciones individuales".

A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Ante esta situación, la US ha pedido mantener una posición "prudente", ya que todavía no es posible determinar cuál será finalmente la financiación disponible ni anticipar el resultado de las alegaciones presentadas y de la resolución definitiva del Sepie.

Por este motivo, la Universidad considera que en estos momentos no puede comprometerse a completar la financiación de las estancias, pero tampoco afirmar "de forma rotunda" que los estudiantes no vayan a recibir ninguna cantidad adicional.

"La situación continúa abierta", ha recalcado la institución, que confía en que el Sepie tenga en consideración sus alegaciones y asegura estar realizando las "gestiones oportunas".

Así, cualquier decisión sobre una posible financiación adicional para los Erasmus afectados se adoptará una vez que se conozca la resolución definitiva y la Universidad pueda evaluar "con precisión los recursos disponibles y las alternativas existentes".