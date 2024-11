La US lanza una colección de polares junto a Esenzia para la comunidad universitaria

Los responsables de Esenzia, Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén con el polar de la US.

SEVILLA 29 Nov.

La Universidad de Sevilla (US) y la marca de ropa Esenzia han lanzado una colección de polares diseñada para la comunidad universitaria con la que se busca "acercar la imagen US a los más jóvenes", con el lema 'No esperes a que se convierta en un recuerdo'.

Según ha trasladado la US en una nota, el polar "es la prenda estrella de esta marca sevillana" dirigida por los estudiantes de la universidad Carlos Guillén Peña y Alessandro Ridolfi Breviati.

La US ha destacado que la idea de esta colaboración ha surgido a petición del centro universitario como "una acción de comunicación y marketing con la que impulsar su tienda física, ubicada en el vestíbulo del edificio del Rectorado, y el posicionamiento de marca". Por ello, se busca "asociar la marca US con una ropa moderna y sevillana", han subrayado desde la US.

Los fundadores de Esenzia han acogido el proyecto de colaboración "con entusiasmo" y han visto una "bonita oportunidad para devolver parte de lo que hemos aprendido y de sumar a la comunidad con esta colaboración especial", han manifestado Carlos y Alessandro, para quienes "la Universidad de Sevilla ha sido y es un pilar fundamental en el camino, brindando la formación teórica y el apoyo necesario para impulsar Esenzia hacia adelante".

El lanzamiento de esta colaboración ha tenido lugar este jueves a través de Instagram con un vídeo que refuerza el concepto 'No esperes a que se convierta en un recuerdo'.

El polar que la US y Esenzia han diseñado es "la misma prenda estrella de Esenzia, con el logo de la Universidad de Sevilla en la parte delantera, y en la trasera se hace referencia al año de creación de la Universidad en 1505". Está disponible en cuatro colores y sale a la venta a partir del día 2 de diciembre a 38 euros para la comunidad universitaria y a 58 euros para miembros externos de la comunidad, por lo que es necesaria la acreditación con el carné universitario de la US.

Los puntos de venta son las tiendas de la Universidad de Sevilla Maese's Store (calle San Fernando, 4) y Esenzia (calle San Eloy, 25). Además, desde el 2 de diciembre y durante todo el mes, los miembros de la comunidad universitaria de la US tendrán un descuento del 20% en toda la colección de Esenzia, tanto en tienda física como en tienda online.