La US, sobre el pacto con Cataluña: "No cuenten con nuestro silencio para perpretar esta enorme traición"

El rector Miguel Ángel Castro, en su última inauguración de curso académico, resalta la "inquebrantable unidad" del sistema público universitario que "nada ni nadie" podrá laminar, ha dicho



El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha asegurado este sábado que "acuerdos bilaterales con alguna comunidad autónoma van en contra de la defensa de un sistema universitario público español en igualdad de oportunidades" . En alusión al acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas de ERC para facilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, Castro ha dejado claro que "no cuenten con nuestro silencio para perpetrar esta enorme traición a nuestro pacto de convivencia".

"Los territorios --ha concluido-- no tienen derechos. Los tiene la ciudadanía. Y la labor de un Gobierno debe ser la de disminuir las diferencias entre los ciudadanos, no la contraria". "Con un presupuesto nacional prorrogado, con un futuro presupuesto improbable, y con un planteamiento de acuerdo bilateral que acabará, de no enmendarse, aumentando la infrafinanciación de las comunidades más necesitadas (...), la financiación futura del sistema universitario público andaluz debe tener la misma atención que cualquier otro sistema de España".

Ésta ha sido una de las reflexiones expuestas por el rector de la US en el que ha sido su último discurso en una inauguración de curso, acompañado por los rectores de Granada, Almería y Córdoba y con la asistencia de la viceconsejera de Universidad, Lorena García. La lección inaugural ha sido impartida por el catedrático Federico París, de la Escuela Superior de Ingeniería. Un curso, ha dicho Castro, que "no terminaré como rector", acallando así las críticas de un sector de la US que lo acusa de dilatar los plazos de la reforma del Estatuto para la elección de rector por sufragio universal y dejando claro que este curso habrá elecciones.

En su intervención, plagada de citas de autores de la Generación del 27, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha aprovechado para reivindicar una vez más el papel del sistema público universitario andaluz, al que ha definido como "la fuente natural y la herramienta más eficaz para transformar la sociedad desde el conocimiento". Sin embargo, ha lamentado "las incertidumbres que nos acechan", tal como ha recogido la US en una nota de prensa.

Castro ha recordado que "la propuesta de financiación del 1% del PIB, anunciada sin competencia para ello en la Ley y sin acuerdo alguno en la CGPU, se ve aún más en entredicho en el actual panorama". Por ello, ha recordado que "la labor de un gobierno debe ser la de disminuir la diferencia entre los ciudadanos que componen la sociedad, no la contraria" y ha recalcado que "la financiación futura del sistema universitario público andaluz debe tener la misma atención que cualquier otro sistema de España".

A nivel autonómico, también ha reclamado "el segundo reparto económico que incluya el 1% pactado de nivelación", que será necesario para cubrir la suficiencia financiera del sistema de cara al cierre de la ejecución presupuestaria del presente ejercicio, así como "resolución de la convocatoria del plan de infraestructuras, con cargo a nuestros remanentes, para este ejercicio".

Ante las informaciones aparecidas en los últimos días, el rector ha recordado que "la Universidad de Sevilla nunca dejó de atender al Centro San Juan de Dios, ha sido este centro, con la ayuda de la Consejería de Universidades el que ha decidido unilateralmente desadscribirse de nuestra Universidad. Si hubieran seguido adscritos no se hubiera perdido ningún puesto de trabajo ni ninguna plaza del Grado de Enfermería". Además, ha insistido en que "la Consejería ha sido la responsable de consentir todo este episodio y la que ha adscrito este centro a una universidad privada de fuera de nuestra comunidad autónoma".

Ha subrayado el "orgullo" que siente y se ha comprometido a "trabajar con el mismo espíritu, con las mismas ganas y con la misma valentía en esta etapa final". Al mismo tiempo, ha pedido a la comunidad universitaria "la máxima participación, la mayor amplitud de miras y la más amplia dosis de generosidad".

El rector ha querido dar la bienvenida "a las más de 70.000 personas que componen nuestra extensa nómina de estudiantes". Y se ha dirigido especialmente a "las más de 11.000 personas que inician sus estudios de Grado y a las más de 4.000 que hacen lo mismo en sus estudios de Máster", así como a los 3.000 estudiantes internacionales que llegarán este año a la US. Tampoco se ha querido olvidar de las más de 22. 000 personas que solicitaron en primera petición estudiar un grado en la US y a las más de 7.000 que pusieron un máster de la US en la primera posición de sus peticiones. "Supone un motivo de inmenso orgullo y de serena satisfacción que, les aseguro, nos condiciona responsablemente nuestra acción, nuestro compromiso y nuestro sentido de servicio público".

Castro también ha mostrado su confianza en el potencial de la comunidad universitaria de la US. En este sentido, ha subrayado que "tenemos una comunidad universitaria capaz, fuerte y vigorosa. Superaremos todos los obstáculos y barreras y lo haremos con dignidad, unidos como parte del sistema y orgullosos de defender la educación superior.