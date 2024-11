La US (Sevilla) explora las posibilidades de la IA en la actividad universitaria

Un momento de la jornada 'Revolución en el Aula. La IA como oportunidad de aprendizaje en la Universidad de Sevilla’. - US

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este viernes la jornada 'Revolución en el Aula. La IA como oportunidad de aprendizaje en la Universidad de Sevilla'. En este sentido, más de 1.600 miembros de la comunidad universitaria se han inscrito en las mismas para conocer las posibilidades que este nuevo campo ofrece a la actividad universitaria.

El objetivo principal de esta jornada ha sido analizar las ventajas y desafíos que proporciona la IA para la docencia universitaria. Durante las distintas ponencias, en las que han intervenido tanto docentes de la Universidad de Sevilla como representantes de Google en España, se han expuesto las implicaciones de su uso en el aula, analizando sus diferentes herramientas a disposición de la comunidad universitaria, tal como informa la US en una nota de prensa.

Además, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano experiencias del uso de la IA generativa contadas por sus protagonistas y visualizar ejemplos de su funcionamiento que muestran su potencial.

Para poner punto y final al evento, la vicerrectora de Transformación Digital de la US, María Isabel Hartillo, ha presentado el Decálogo de uso de la IA generativa de la Universidad de Sevilla. Este documento contiene una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar el uso de estas herramientas por parte de la comunidad universitaria.

Para la US, la apuesta por la inteligencia artificial es "un objetivo estratégico vital", según ha destacado el rector, Miguel Ángel Castro, durante la inauguración del evento. Así lo demuestra la creación de la Cátedra de Inteligencia Artificial en colaboración con Google, que reúne a un grupo interdisciplinar de más de 60 especialistas procedentes de áreas tan diversas como la Ingeniería, la Física, las Matemáticas, el Derecho, la Geografía y la Medicina.

Además, la US imparte el primer título de máster en España en Derecho y Ética de la Inteligencia Artíficial y ha conseguido recientemente la aprobación de un nuevo grado en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial.

SESIONES FORMATIVAS

Tras la inauguración protocolaria de la jornada, las sesiones han dado comienzo con una ponencia sobre el uso de la IA como herramienta de trabajo de manera ética y responsable a cargo de Pilar Manchón Portillo, senior director of Engineering AI Research Strategy en Google.

A continuación, el catedrático de Tecnología Educativa de la US Julio Barroso Osuna ha disertado sobre el uso de la IA en la docencia y los retos y oportunidades que plantea.

La mañana ha continuado con dos talleres prácticos, que han permitido a los asistentes acercarse de forma práctica a las herramientas de IA que pueden utilizar en su actividad universitaria. En primer lugar, se ha celebrado uno de herramientas de IA de Google, orientado a estudiantes, que ha impartido Mariano Salas Martínez, digital transformation manager en España de Google for Education.

A continuación, Joaquín Peña Siles, director de Recursos para la Investigación de la US, y Francisco de Asís Gómez, director del Secretariado de Transformación Digital de la US, han impartido el taller de herramientas IA en la US, orientado a docentes.

Para terminar, docentes procedentes de las cinco áreas de conocimiento han dialogado en una mesa redonda sobre la inteligencia artificial como herramienta clave en la docencia universitaria. En ella, han tenido la oportunidad de compartir sus propias experiencias en el uso de estas herramientas en su práctica docente diaria.