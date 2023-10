La US (Sevilla) premia por primera vez iniciativas que promueven la cultura saludable, la solidaridad y la inclusión

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a través de su Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, ha celebrado con motivo del Día de las Universidades Saludables la I Edición de 'Reconocimientos en Cultura Saludable, Solidaridad e Inclusión', premiando a ocho buenas prácticas que han permitido "atender a las personas" y afrontar de manera unida los retos que plantea la sociedad actual.

La Hispalense ha resaltado en una nota de prensa que el acontecimiento ha tenido un "especial y emotivo" reconocimiento en forma de mención especial a todo el "esfuerzo silencioso" de "numerosas personas" para hacer frente al Covid, en un trabajo de "confianza mutua y comunicación casi inmediata", para responder a las dudas que desde la comunidad universitaria se planteaban en un momento de "incertidumbre, miedo y angustia".

El intenso trabajo de la US durante esa etapa, "en la que tuvieron un especial protagonismo el equipo Covid de la Universidad de Sevilla, las comisiones Covid de los centros y el alumnado voluntario del equipo Covid en las facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología que han sido reconocidos", permitieron dar respuesta a las más de 300 dudas que llegaban a diario en menos de 24 horas por correo electrónico.

Ese compromiso permitió responder de lunes a domingo a cerca de 100.000 correos electrónicos durante los dos años y medio que duró la pandemia, convirtiéndose en "la voz amiga, cuando los servicios sanitarios no contestaban, y Salud Responde no respondía". Esta edición ha reconocido en la modalidad de Hábitos y Entornos de Vida Saludable, que valora acciones que promuevan la salud y que mejoren la calidad de vida de las personas que estudian y trabajan en la Universidad de Sevilla, a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo de la Consejería de Salud y Consumo, cuyo trabajo conjunto ha logrado la declaración de 13 centros de la US como espacios libres de humo.

También en esta modalidad se ha galardonado a las profesoras Marina Ramos Serrano y María del Mar Rubio, que han dedicado a sus estudiantes el premio, otorgado por la iniciativa 'Creatividad en Acción', que durante la impartición de su asignatura han planteado a su alumnado la creación de campañas de publicidad sobre salud alimentaria, salud mental y salud sexual.

En la modalidad de Desarrollo Humano y Sostenible en el ámbito local e internacional, la distinción ha recaído en el Banco de Alimentos de Sevilla, que ha evidenciado su capacidad para desarrollar "valores de solidaridad y de conciencia de que hay personas que lo pasan mal", así como de fomento del "voluntariado que transforme el mundo", y también ha sido seleccionado el Proyecto Boecio, filosofía para P.R.E.SOS (personas en riesgo de exclusión social), dirigido por el profesor José Barrientos Rastrojo, una iniciativa que ya ha impactado en más de 1.000 personas privadas de libertad, a las que se le han ofrecido herramientas para el pensamiento crítico y la educación emocional.

Por último, la Fundación ONCE ha sido elegida en la modalidad de inclusión, valorando así el impulso a la integración del alumnado, especialmente con el desarrollo del programa Unidiversidad, que ha permitido desde el curso 20/21 que 50 jóvenes con diversidad funcional se hayan formado en competencias para el empleo. Junto a la ONCE, la biblioteca de la Universidad de Sevilla ha sido merecedora también del aplauso de la US por su especial esfuerzo con la elaboración de la Guía para la Comunicación Inclusiva, comprometida con la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación.