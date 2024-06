La US (Sevilla) ya cuenta con un borrador de reforma de sus estatutos, que recoge el sufragio universal ponderado

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Proyectos Normativos ya tiene un borrador del nuevo Estatuto de la Universidad de Sevilla (US), que recoge lo que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): la elección de rector por sufragio universal ponderado. En el artículo 24 se señala que la elección será "directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria". El mandato del actual rector, Miguel Ángel Castro, expira en enero de 2025. La US es la única universidad española que elige rector por el Claustro.

En el borrador del nuevo Estatuto consultado por Europa Press, tan sólo se especifica cuál será el porcentaje de ponderación del voto válidamente emitido por el sector del Personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesores permanentes laborales de la Universidad de Sevilla, que será de un 51%. No aparece, por el momento, cuál será el peso del resto de los sectores, a saber: Personal docente e investigador y personal investigador no incluido en el sector citado anteriormente; estudiantes y Personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El rector elegido lo será por un periodo de seis años "improrrogables y no renovables", tal y como fija la LOSU también.

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, se comprometió en el último Claustro universitario a que el nuevo Estatuto, adaptado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y por tanto con la incorporación del sistema de elección del rector por sufragio universal ponderado, esté votado antes de que finalice 2024. Castro desgranaba entonces el calendario con el que trabaja la Comisión de Proyectos Normativos.

El pasado 10 de junio, se reunía este órgano para analizar el primer borrador del nuevo Estatuto. A continuación, en septiembre, el borrador se someterá a exposición pública para, en el último trimestre de 2024, convocar el Claustro que debe validar el texto final. La Universidad iniciaba en enero de este año la consulta "más participativa y abierta de su historia" para elaborar el nuevo Estatuto, que incluye una fase de recabar propuestas de toda la comunidad universitaria a través de una aplicación online creada por la propia US.

"El nuevo texto legislativo tendrá que estar aprobado antes del 12 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un plazo de dos años para que las universidades aprueben sus nuevos Estatutos", decía la US entonces en un comunicado.