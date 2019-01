Virginia Pérez asegura que "los sevillanos por fin serán protagonistas con un gobierno del cambio" en la Junta

Publicado 27/12/2018 16:05:37 CET

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía de cara a la nueva legislatura autonómica, saldada con la proclamación de la diputada de Cs Marta Bosquet como presidenta de la Cámara con el apoyo de su grupo, el PP y Vox, la presidenta del PP de Sevilla y nueva diputada andaluza, Virginia Pérez, ha señalado al empleo, la sanidad y la educación "como las grandes prioridades del trabajo de los parlamentarios del PP de Sevilla", con los ciudadanos como "protagonistas gracias a un gobierno del cambio".

En el marco de esta sesión constitutiva, la presidenta popular ha mostrado su satisfacción por esta nueva etapa parlamentaria que se inicia y que "supondrá un cambio histórico para Andalucía tras décadas de gobiernos socialistas", gracias al resultado de las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, en las que el PSOE andaluz volvió a ser la fuerza más votada pero bajó de 47 a 33 diputados; el PP redujo su representación de 33 a 26 parlamentarios, Cs subió de nueve a 21 escaños; la coalición Adelante Andalucía cosechó 17 diputados frente a los 20 que sumaban Podemos e IU y Vox irrumpió con 12 escaños tras no haber logrado ninguno en 2015.

Después de que el cabeza de lista del PP de Sevilla a dichas elecciones, exalcalde hispalense y ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, renunciase a tomar su escaño y este jueves hayan recogido sus actas de diputados los nuevos miembros de la Cámara andaluza, entre ellos tres miembros del PP de Sevilla, Virginia Pérez ha defendido que "los parlamentarios del PP de Sevilla estamos ya trabajando de lleno por los sevillanos y por darle la vuelta a esta provincia". "Porque para nosotros y para el PP de Sevilla ya es momento de tener una educación y una sanidad dignas y, por supuesto, un puesto de trabajo que garantice a los sevillanos la estabilidad que llevamos años demandando y necesitando".

"Por ello, esas serán las tres prioridades del trabajo diario de los parlamentarios populares por la provincia, pero sin olvidar a las infraestructuras, abandonadas y mal gestionadas por los gobiernos socialistas; o los servicios sociales, imprescindibles para miles de sevillanos; o la agricultura, un pilar económico fundamental; etc, etc". "Desde el PP de Sevilla no vamos a olvidar las grandes demandas de los sevillanos porque desde hoy, los sevillanos, y gracias a un nuevo gobierno del cambio, por fin serán protagonistas en este Parlamento", ha dicho respecto al gobierno previsto merced al acuerdo programático alcanzado entre el PP y Cs.