Vox Dos Hermanas (Sevilla) critica "la desidia y la demora" del Ayuntamiento con las obras de la avenida 28 de febrero

DOS HERMANAS (SEVILLA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Dos

Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, se ha desplazado a la avenida 28 de

febrero para comprobar el estado de ejecución de las obras licitadas hace casi un año, "dadas las persistentes y continuas molestias que vienen ocasionando para vecinos y comerciantes".

"Los negocios colindantes nos alertan sobre las pérdidas económicas que

están sufriendo por el mal estado de la vía y la falta de aparcamiento, y los obstáculos tanto el tránsito como el comercio", ha afirmado Trashorras en una nota de prensa.

"La avenida 28 de febrero está situada entre las avenidas España y Adolfo

Suárez y tiene una importancia vial de primer orden para el municipio. Sin embargo, sólo ha quedado un carril de salida, impidiendo el acceso a los usuarios que proceden de Alcalá de Guadaíra", ha indicado Trashorras, al tiempo que ha subrayado el "perjuicio que ello supone para muchos comercios de Dos Hermanas".

En este sentido, Vox ha exigido al equipo de gobierno, que preside el socialista Francisco Rodríguez, "que deje de escudarse en la temporada de lluvias ante el retraso de las obras y que garantice la ejecución del proyecto en el plazo convenido".

"Los socialistas no hacen más que buscar excusas cuando lo que tienen que

hacer es trabajar por el pueblo. Las tiendas de bicicletas, los bazares o

las cafeterías que se están viendo afectadas no quieren pretextos, sino

soluciones", ha aseverado Trashorras. "Muchos de los comerciantes de Dos Hermanas no han podido recuperarse de las pérdidas ocasionadas, pues se les obligó a que cerrasen sus negocios durante la pandemia".

Por último, el portavoz municipal de Vox ha señalado que muchos autónomos "se ven nuevamente perjudicados, puesto que este equipo de gobierno no ejecuta las obras en su debido tiempo. Hay que minimizar de una vez las molestias de los vecinos, así como hay que dejar de castigar a nuestros emprendedores", ha concluido.