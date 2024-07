Vox pide "explicaciones" sobre la elección de admitidos para el curso de formación y empleo de Osuna

OSUNA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Osuna (Sevilla), Diego Segovia, ha exigido "explicaciones" al Gobierno local acerca del proceso de selección del curso de formación y empleo que ha lanzado el Ayuntamiento. Según Segovia, "nos han llegado quejas sobre dicho proceso, del que han pasado 22 personas, pero se admite un total de 15, quedando el resto en reserva".

"Sin embargo, ha añadido el dirigente de Vox, se nos transmite que ha habido personas que han sido admitida cuando tenían menos nota. Y esa nota está basada en una supuesta entrevista que nunca se ha hecho", señala la formación en una nota de prensa.

El coordinador de Vox ha recordado que "no es la primera vez que nuestros vecinos se quejan de este tipo de arbitrariedades. No son pocos los ursaonenses que se refieren a los talleres de empleo para inserción laboral (también de corte FPE) y los listados no están en el portal de transparencia".

"El Gobierno local (PSOE) intenta escudarse en que es asunto del Instituto Nacional de Empleo (INEM), pero lo cierto es que la lista de admitidos la tiene que presentar el Ayuntamiento". En este sentido, "reclamamos transparencia a un gobierno que nos tiene tristemente acostumbrados a la falta de gestión y de sentido común", ha concluido Segovia.