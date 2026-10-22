Vox Sevilla se abre a ubicar el Centro de Participación Activa de los Remedios fuera de Altadis a petición del PP

Archivo - Vista general del antiguo edificio de la tabacalera Altadis junto al río Guadalquivir, que se encuentra en obras y albergará un hotel y zonas verdes. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves impulsar ante la Junta de Andalucía la creación de un Centro de Participación Activa para personas mayores en el Distrito Los Remedios, que aunque en la moción presentada por Vox se destinaba a Altadis, una enmienda presentada por el Grupo municipal Popular ha abierto la posibilidad a llevarlo a "cualquier otro espacio de Los Remedios de titularidad pública que resulte adecuado".

En la moción presentada por los 'populares' recogida por Europa Press, se buscará "mediante la colaboración entre ambas administraciones", la ubicación y fórmula de financiación que permitan "hacer realidad este nuevo equipamiento".

En este contexto, la propuesta ha sido apoyada por PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto negativo de Con Podemos-Izquierda Unida, que en palabras de su portavoz, Ismael Sánchez, han aplaudido la propuesta inicial. "Íbamos a apoyarla, pero han aprobado la enmienda del PP y han convertido algo concreto en una declaración de intenciones", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de la formación proponente, Gonzalo García de Polavieja, ha celebrado su aprobación y ha asegurado que será en Altadis, ya que "tal y como se ha aprobado" el Gobierno municipal "no va a encontrar una ubicación mejor en Los Remedios".

Al hilo, la concejala Socialista, Encarnación Aguilar, ha lamentado que Vox ha caído en la "trampa" del Partido Popular, a la vez que se ha mostrado "a favor" de un nuevo Centro de Participación en Los Remedios, que han solicitado sea municipal. "Creo que ha sido usted un cobarde", ha concluido.

Por último, el responsable del Distrito Triana-Los Remedios, Manuel Alés, ha explicado que Los Remedios es el barrio "con menos espacios municipales hay", además de que aunque ha asegurado que "pelearán con la Junta por un nuevo CPA", ha afirmado que "no será en Altadis". "Altadis es una oportunidad única para tener actividades y a los mayores se les dará un espacio preferente", ha sostenido.