Vox Sevilla critica que el pleno del Consejo Local de Infancia se centre en la igualdad y ve "adoctrinamiento"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que el Ayuntamiento de Sevilla celebrase un pleno del Consejo de la Infancia y la Adolescencia en torno a proyectos educativos sobre igualdad propuestos desde los colegios e institutos, Vox ha acusado al alcalde hispalense, el socialista Antonio Muñoz, de "adoctrinar a los escolares" y de "delirios de igualdad" utilizando para ello dicho instrumento municipal.

Frente a dicha sesión, en la que las propuestas han girado en torno a juguetes no sexistas, la igualdad salarial, la corresponsabilidad doméstica o el rechazo a la violencia de género; la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha dicho que el citado consejo municipal fue constituido "en noviembre del año pasado, pero no ha tenido actividad hasta hoy, en el que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, como si la infancia y la adolescencia no tuvieran mayor problema a evaluar que los delirios de igualdad que el pensamiento único progresista nos quiere imponer desde todas las instituciones".

"En una ciudad como Sevilla donde existe una pobreza infantil que supera el 40% en algunos barrios, donde crece el número de depresiones y suicidios en adolescentes de forma alarmante, el Ayuntamiento no ve mayor necesidad en esta población que hablar de igualdad y conmemorar el 8 de marzo, organizando un acto de propaganda y adoctrinamiento al que, como no podía ser de otra manera, nos negamos a participar", ha enfatizado.

La portavoz municipal de Vox ha dicho que "mientras hay padres que no saben si podrán comprar leche para sus hijos mañana, Muñoz se gasta nuestros impuestos en talleres educativos y publicaciones para decirle a nuestros hijos, desde su más tierna infancia, cómo deben relacionarse sexualmente o inocularles los dogmas del feminismo radical", contando el Consistorio con un programa de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad social.

"Como madre y mujer les digo a este Gobierno socialista que saque sus manos de nuestros hijos y que no hable en mi nombre", ha concluido Peláez.