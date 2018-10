'Marqués de Riscal' y 'Ayala' ganan en el estreno de mediano hándicap de Copa de Bronce Estrella Damm

Publicado 28/07/2018 22:01:13 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conjuntos de 'Marqués de Riscal' y 'Ayala' se han anotado sendas victorias en sus respectivos partidos en la segunda jornada del Torneo Internacional de Polo que se disputa en el Santa María Polo Club de Sotogrande, en San Roque (Cádiz).

Este sábado se han disputado dos encuentros correspondientes a la Copa de Bronce Estrella Damm de mediano hándicap. 'Marqués de Riscal' se ha impuesto a 'Cotton House' por 9-7, mientras que 'Ayala' ha ganado 14-8 a 'St. Mesme', según informa el Santa María Polo Club en una nota.

'Marqués de Riscal' ha vencido en el primer partido de la tarde, que se ha desarrollado en la cancha I de Los Pinos. El equipo integrado por Luis y Alejandro Aznar, Pedro Soria y Santiago Cernadas consiguió despegarse de su rival, Cotton House, en el primer 'chukker' y mantuvo el marcador por delante hasta la conclusión del encuentro.

Por su parte, el segundo partido del día estuvo muy igualado hasta el cuarto 'chukker', pero en el quinto 'Ayala' logró una gran ventaja sobre 'St. Mesme', que resultó decisiva para el marcador final.

El conjunto formado por Íñigo Zobel, Tomás Iriarte, Lucas James y Santiago Gómez se enfrentará el próximo martes a 'Marqués de Riscal' en busca de una plaza para la final de mediano hándicap de la Copa de Bronce.

Este domingo se jugará la final de la Copa de Bronce de alto hándicap, patrocinada por Estrella Damm. Jugarán 'Bardon' y 'Dubai'. El encuentro tendrá lugar a las 19,00 horas en la cancha IV de Los Pinos. En esta misma jornada se disputará otro encuentro a las 18,00 en la cancha II, el Royal Salute-Jolly Roger, correspondiente al mediano hándicap de esta misma Copa de Bronce.

CONCIERTOS AL CAER LA TARDE

Y mientras prosigue la competición, el Torneo Internacional de Polo ofrece a los visitantes una extensa programación de ocio que para completar el día tras cada partido.

Así, al atardecer hay conciertos programados en la zona de entrecanchas a partir de las 20,30 horas aproximadamente. Este sábado ha sido el turno de DJ Randy, y este domingo actuará en directo Nothing in Particular, que rendirá un tributo a la legendaria banda inglesa de rock alternativo The Smiths.

Los espectadores pueden cenar en la zona de entrecanchas, donde está instalado el Gastro Garden, con originales y sabrosas propuestas de establecimientos especializados, como ostras, sushi, hamburguesas, pizzas o helados artesanales, según destacan desde el Santa María Polo Club.

También es posible ir de compras en el 'Shopping Village', que reúne a tiendas con primeras marcas de moda y complementos. Los niños disponen de un pequeño parque de juegos, la 'Kid's Area', con varias atracciones para divertirse y hacer nuevos amigos. Y la disco-terraza 'After Polo', que inauguró este viernes la temporada, ofrece música y copas hasta la madrugada y fiestas temáticas los fines de semana.

El Torneo Internacional de Polo, considerado una de las cuatro competiciones del Grand Slam, se prolongará hasta el 1 de septiembre. El público puede seguir el casi centenar de partidos programados desde las gradas o en los palcos y terrazas que se pueden reservar con las entradas Premium, con servicio de catering.