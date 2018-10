Agencias de viajes abogan por reforzar la "oferta complementaria" de Andalucía ante el renacer de competidores

Publicado 07/03/2018 16:19:04 CET

BERLÍN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario y portavoz de la Asociación Empresarial de Agentes de Viajes de Andalucía (Aedav), Pedro García, ha apostado por "mantener y reforzar la oferta complementaria" que ofrece Andalucía ante el renacer de países competidores, como Turquía.

García, quien ha acudido a la feria ITB de Berlín, ha recordado que el turismo alemán es el segundo mercado turístico para Andalucía, tras el británico, aunque ha apuntado que "cada año vamos subiendo".

Ante las posibilidades de aumento del mercado alemán, García, quien fue presidente de la Aedav y actualmente es consejero de dicha organización, ha indicado que "las previsiones son una cosa, y este año se están cumpliendo, pero no como el año pasado", toda vez que "el año pasado se hacían las reservas y se cumplían los datos a más tiempo vista de lo que estamos viendo en 2018, lo cual no quiere decir que no se cumplan las previsiones, que sí lo han hecho en enero, febrero y marzo".

Ha reconocido que existe una ofensiva de países, como Turquía "que está asomando a la puerta, y nos debemos preocupar por ello y darle su importancia, pues ya hay síntomas".

Ante esa situación, ha considerado que la estrategia que se debe seguir es "seguir manteniendo nuestros servicios y seguir manteniendo nuestra oferta complementaria".

"Con esos países competidores es difícil competir en calidad-precio, pues vienen de una gran recesión y un gran desastre por el que han pasado, pero su planta hotelera es magnífica y no tiene que envidiar a la nuestra", ha aseverado García, quien ha dejado claro, que, no obstante, "en oferta complementaria es complicado que ellos puedan compararse a nosotros, no lo van a conseguir en mucho tiempo, prácticamente nunca, porque nuestra Andalucía es nuestra Andalucía".