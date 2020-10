La ocupación hotelera del puente de la Hispanidad se sitúa en el 50% en Sevilla

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha informado de que la ocupación hotelera durante el puente de la Hispanidad ha sido finalmente de un 50 por ciento en la capital y en la provincia de Sevilla, tras la encuesta realizada entre sus miembros una vez pasadas estas fechas como balance final.

En un comunicado, la asociación indica que la media de ocupación ha sido de un 50% para los alojamientos turísticos de Sevilla, sin contar con las Viviendas de Uso Turístico (VFT), que no están asociadas y teniendo en cuenta que están abiertos el 65 por ciento de los hoteles. La noche de mayor ocupación ha sido la del sábado, 10 de octubre, y la de menor número de reservas, la del viernes.

Uno de los datos importantes., tal como señala, es algo que indica que viene siendo tendencia desde que reabrieron los hoteles después del confinamiento, como es que las reservas se hacen a "muy a última hora, de manera que los datos cambian de una manera llamativa del jueves al viernes".

"Si esta tendencia era visible desde antes del verano, ahora es mucho más abrupta. El estado político y social son las causas de esta precipitación en las reservas de hotel", manifiesta.

También, destaca de este análisis del puente el precio de la habitación de hotel por noche, que "ha caído en gran medida". "No lo podemos comparar con el mismo puente del año pasado porque no hubo puente, pero sí con los precios habituales en el mes de octubre en Sevilla, que se considera la segunda temporada alta de la capital hispalense y no tienen nada que ver con los que se han vendido en estos días", concluye.