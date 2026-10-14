La Diputación impulsa el desarrollo turístico del Poniente con una estrategia basada en la IA

La Diputación impulsa el desarrollo turístico del Poniente granadino con una estrategia basada en la Inteligencia Artificial. Los resultados del plan para esta comarca los ha presentado el diputado de Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, y el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta en Granada, José Manuel López Suárez, han presentado los resultados del Plan de Desarrollo Turístico del Poniente, una iniciativa puesta en marcha en mayo de 2024 para impulsar el potencial turístico de las comarcas de Los Montes Occidentales, Loja y Alhama de Granada mediante la innovación tecnológica y la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial.

El proyecto beneficia a 18 municipios y abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio, con actuaciones dirigidas a mejorar el posicionamiento del destino, recuperar elementos patrimoniales y avanzar hacia un modelo turístico más innovador y sostenible.

El plan cuenta con una inversión prevista de 2.480.000 euros, de los que 1.764.582 euros ya se han ejecutado y otros 397.838 euros se encuentran en ejecución, lo que supone un grado de ejecución económica del 71,15%.

Díaz ha destacado que "estas cifras reflejan el avance de una estrategia que combina la modernización tecnológica con la puesta en valor de los recursos naturales, culturales e históricos del territorio".

Además, el diputado ha subrayado que "el Poniente granadino cuenta con un enorme potencial turístico y estamos trabajando para convertirlo en una oportunidad real de desarrollo para nuestros municipios. La incorporación de nuevas herramientas digitales, la mejora de los recursos patrimoniales y la apuesta por la sostenibilidad nos permiten avanzar hacia un destino más atractivo, competitivo y preparado para el futuro".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Granada, José Manuel López Suárez, ha destacado el papel de la Junta en la canalización de las inversiones procedentes de los fondos europeos Next Generation, destinadas al desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística.

"Es una satisfacción comprobar el trabajo realizado, porque el turismo de interior ofrece grandes oportunidades a nuestros municipios, especialmente a los más pequeños. Cuando los territorios trabajan de forma conjunta y comparten una estrategia, todos salen beneficiados", ha señalado.

Además, ha incidido en la importancia de dar mayor visibilidad a los recursos del territorio, afirmando que "el Poniente granadino tiene un patrimonio y una riqueza cultural muy interesantes que debemos dar a conocer y poner en valor. Es una parte importante de Granada y cuenta con muchos atractivos que merecen ser descubiertos".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Uno de los principales ejes del plan ha sido la modernización de la promoción turística mediante herramientas digitales. En este ámbito, se ha consolidado la marca 'Territorio Poniente, la Última Frontera de Granada', acompañada de una nueva plataforma web y un banco de más de 1.000 imágenes en alta resolución para mejorar la difusión de los atractivos del destino.

La estrategia incorpora, además, soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA), entre ellas un planificador de visitas, la creación de gemelos digitales de espacios patrimoniales como la Alcazaba de Loja y la Villa Romana de Salar, y una serie documental centrada en figuras históricas de la comarca.

"Queremos que el Poniente granadino aproveche todas las posibilidades que ofrece la innovación para dar a conocer su patrimonio y facilitar la experiencia de quienes nos visitan. La Inteligencia Artificial nos permite desarrollar nuevas formas de descubrir el territorio y proyectar nuestros recursos turísticos, conectando la riqueza histórica y natural de la comarca con las herramientas del siglo XXI", ha señalado el diputado provincial.

RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO Y APUESTA POR EL ECOTURISMO

El proyecto también ha permitido avanzar en la mejora y puesta en valor de los recursos turísticos del territorio. Entre las actuaciones desarrolladas destaca el diseño y la digitalización de una red de 21 rutas ciclopeatonales que suman 280 kilómetros, así como la renovación de la musealización de cuatro centros de interpretación.

A estas intervenciones se añaden mejoras de acceso e iluminación en seis recursos patrimoniales, entre ellos el Hospital de la Reina, las torres vigía de Moclín, la Mesa de Fornes y el Nacimiento Gordo, con el objetivo de facilitar su visita y reforzar su atractivo turístico.

En materia de sostenibilidad, el plan ha contemplado la instalación de 17 puntos de recarga, con capacidad para abastecer simultáneamente a 34 vehículos eléctricos y 34 bicicletas eléctricas, además de la colocación de 405 módulos solares fotovoltaicos. Estas instalaciones permitirán evitar la emisión de unas 90 toneladas de CO2 al año.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de restauración ambiental en el arroyo Vilano y el río Salado para favorecer la recuperación de hábitats autóctonos y mejorar la conservación de los espacios naturales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

El plan ha incorporado también medidas orientadas a mejorar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras turísticas frente al riesgo de inundaciones. En este ámbito, se han redactado tres anteproyectos para la creación de espacios de amortiguación destinados a proteger un total de 20 equipamientos turísticos comarcales.

Los 18 municipios beneficiarios del plan son Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Fornes, Huétor Tájar, Íllora, Játar, Jayena, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva Mesía, Zafarraya y Zagra.