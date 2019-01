Almería recoge el testigo de León como Capital Gastronómica 2019

Actualizado 24/01/2019 23:35:18 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Almería ya es oficialmente la Capital Española de la Gastronomía (CEG) 2019 después de que este jueves la Feria Internacional del Turismo (Fitur) haya acogido en el marco de sus actos el traspaso de testigo oficial entre la pasada capital, León, y Almería que se ha producido de la mano de los dos alcaldes, Antonio Silván y Ramón Fernández-Pacheco.

A la ceremonia de relevo de la capitalidad se han acercado el ministro de Agricultura, Luis Planas; el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez; el presidente de la diputación almeriense, Javier Aureliano García; el presidente del PP, Pablo Casado; los diputados nacionales Juan Matarí y Rafael Hernando; o el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.

En el acto han estado también la periodista Isabel Jiménez, que ha sido nombrada embajadora oficial de Almería Gastronómica 2019, los chefs estrellas Michelin José Álvarez, del restaurante La Costa; Yolanda García, chef ejecutiva del restaurante Alejandro y más autoridades y personalidades relacionadas con el mundo de la gastronomía que acompañarán con su presencia y apoyo.

El alcalde de León, Antonio Silván, ha dicho que se siente "tremendamente contento" con otorgar el relevo a Almería ahora que su ciudad deja atrás su etapa como capital. El alcalde ha señalado que está "contento" por el trabajo realizado bajo el sello de Capital Gastronómica, un hecho que ha tenido "resultados" para León, para los productos, para los profesionales y empresarios". "Estoy tremendamente feliz, porque hay muchas ciudades que se merecen ser capital pero dar el testigo a Almería es una tremenda satisfacción", ha añadido.

LO HAN CONSEGUIDO "TODOS LOS ALMERIENSES"

De su lado, el alcalde almeriense, que ha recibido como símbolo del relevo un galardón, ha subrayado que en Almería están "muy contentos con lo que se ha conseguido" y "lo han conseguido todos los almerienses". Fernández-Pacheco ha agradecido a todos aquellos que han colaborado para hacer posible que la candidatura de Almería fuera la ganadora. Así, el proyecto de convertirse en capital "ha reportado mucho" porque se ha sido capaz de "crear lazos muy fuertes y con futuro" entre las ciudades de León y de Almería.

"Ha llegado el momento de que en Almería dejemos de hablar de lo que somos o de lo que hemos sido, ha llegado el momento de que en Almería dejemos de quejarnos de lo que nos falta, de cuáles son nuestras carencias y hay que pensar dónde estamos y de dónde venimos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la importancia del "premio" de ser capital que revertirá en beneficios para muchos sectores además del de la hostelería.

Además, ha manifestado que "Almería 2019 ya está en marcha" y "no va a parar". Desde el uno de enero ya se han desarrollado más de una treintena de actividades dentro de su programa gastronómico. "Queremos desarrollar más de 400, así que tenemos un año apasionante por delante. Y es que, como ha expresado en varias ocasiones, al igual que hemos sido la mejor candidatura, queremos convertirnos en la mejor Capital de la historia", ha apostillado.

A este respecto, el alcalde ha señalado que "ser capital gastronómica no puede ser un fin", sino un "medio de proyectar a todo un país la vocación por la excelencia" que supone el "reto" de asumir ser la capital gastronómica "del país donde mejor se come en todo el mundo". Y también es "el mejor medio" para situar a Almería dentro del mapa español de ciudades a las que merece la pena "no sólo ir, sino también volver".

El 'stand' de Capital Española de la Gastronomía en Fitur se ha llenado para la ceremonia de relevo donde el alcalde almeriense ha dado también las gracias a todos los que han participado uniendo "a los sectores públicos y privados en uno de los mayores retos colectivos a los que se han enfrentado los almerienses".

El alcalde ha concluido asegurando que "Almería 2019 es un impulso compartido que pone de manifiesto que en la ciudad, 'el gusto de compartir' es algo más que un lema, porque es una forma de entender la restauración y la gastronomía y que es el modo en que los almerienses sabemos mezclar calidad y calidez".

También ha participado el ministro de Agricultura, Luis Planas, y ha expresado que turismo, gastronomía y agricultura "son parte de nuestra identidad, y son un pilar básico de nuestra sociedad". "Quiero felicitar a Almería y León. Conozco la gastronomía de Almería y es excelente, a mí me gusta especialmente el pescado fresco y el de Almería es de máxima calidad", ha señalado.

También ha asistido el presidente nacional de PP, Pablo Casado, quien ha afirmado que estuvo el pasado verano en la ciudad y le "gusta todo" de la gastronomía de Almería, "sus pescados, tapas, todo muy sabroso". Y ha añadido que "este es un año muy importante para Almería, y le va a ir muy bien con el cambio en la Junta de Andalucía".

Se su lado, el presidente de la Federación Española de Hostelería (Fehr), José Luis Yzuel, ha intervenido en el día del traspaso que es un "día feliz" para todos los almerienses, para León también que acaba de ser durante el año Capital pero está "sumido en este proyecto de apuesta por la gastronomía". "La gastronomía es un elemento que nos une a todos", ha señalado el presidente, quien ha añadido que "somos los que decidimos a qué sabe España" y eso lo deciden los españoles "en nuestras barras".

LA HOSTELERÍA ESTÁ "FELIZ"

La hostelería "está feliz" en su conjunto de 4.500 establecimientos que tiene la provincia de Almería, 1.500 en la capital. El sector hostelero de Almería tiene de media 22.000 el sector hostelero en la provincia y hoy hay que "dar las gracias a los alcaldes" por apostar por los proyectos que resaltan la gastronomía que está ligada con la cultura. "Felicitar a Almería por este año que va a apostar por esta línea de visualización del producto agroalimentario del turismo gastronómico y felicitar también a León por esa grandísima candidatura y capital", ha concluido.

La ciudad de Almería se alzó como Capital Española de la Gastronomía 2019 el pasado mes de octubre, tras la deliberación del jurado de estos galardones organizados la Federación Española de Hostelería (Fehr) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet). En el fallo participaron estas y numerosas organizaciones e instituciones vinculadas al turismo y a la gastronomía.

El título de Capital Española de la Gastronomía ya ha pasado por Logroño (2013), Burgos (2014), Vitoria (2015), Cáceres (2016), Toledo (2017) y León (2018). Almería es el destino de 2019.

Su presidente, Mariano Palacín, que también preside Fepet, ha destacado el próximo paso, que es la creación de la Red de Gastrociudades y ha manifestado que "no hay buena gastronomía sin buen producto y León y Almería lo tienen". Por su parte, José Luis Yzuel, vicepresidente y presidente de la Fhr, ha alabado "el trabajo de los hosteleros de Almería y provincia, la capitalidad supondrá crecimiento económico y de empleo".