Alumnado de los Cursos de Verano de la UNIA promueve la restauración del "piano de García Lorca" en Baeza (Jaén)

Piano que Federico García Lorca tocó en el antiguo Casino de Baeza, en una velada junto a Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Alumnado de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), ha promovido una campaña de recogida de firmas para la restauración del piano que Federico García Lorca tocó en la velada junto al poeta Antonio Machado, en el Antiguo Casino de este municipio jiennense.

Los estudiantes, principalmente del tradicional curso de poesía, consideran que "este instrumento no es solo un objeto de valor histórico para la entidad, sino un verdadero bien cultural de relevancia incalculable para la memoria histórica, literaria y musical de Baeza", según ha informado este jueves en una nota la UNIA.

Ante el estado de deterioro que presenta el piano, el alumnado ha expresado su preocupación y ha señalado "la conveniencia de iniciar o impulsar un proyecto de restauración" con el objetivo de "asegurar su preservación física y funcional".

De igual modo, para alcanzar este fin, se pone a disposición de la Asociación Nuevo Casino de Baeza para "colaborar de forma activa en cuantas iniciativas, proyectos de difusión o acciones de puesta en valor del patrimonio cultural crean oportunas desarrollar conjuntamente".

Uno de los promotores de esta iniciativa es el alumno José Enrique Fernández, que cuenta cómo la idea surgió hace unos dos años cuando en una de sus visitas al casino descubrieron que el piano estaba en una de las plantas del edificio "como se tiene a un mueble viejo".

Le habían colocado, según ha añadido, "dos alcayatas y un candado para que la gente no levantara la tapa", que fueron retirados al comentarle a los responsables del casino la "mala imagen" que se daba.

Además, tras hablarlo entre varios compañeros del curso, comenzaron a indagar sobre la "situación legal del piano". En un primer momento pensaron que la propiedad correspondía al Ayuntamiento de Baeza, por lo que escribieron una carta dirigida al alcalde "para que pusiera medios para solucionar este problema".

Al no obtener respuesta, pero conociendo por otras fuentes que el Ayuntamiento no era el propietario del instrumento, decidieron, ya a finales de 2025, principios de 2026, enviar otra carta al presidente del Casino de Baeza con la misma finalidad: "poner en valor dicho piano". Tampoco hubo respuesta.

REUNIÓN

Ya en la semana del pasado 18 de agosto, coincidiendo con la celebración de los Cursos de Verano en la Sede Antonio Machado y tras una nueva visita al citado local para verificar el estado del piano, un encuentro fortuito con la secretaria de la junta directiva de la Asociación Nuevo Casino de Baeza propició una reunión entre ambas partes.

Asistieron, entre otros, por parte del alumnado el propio José Enrique Fernández, Laia Bernet, Rafael Cano y Margarita García Carriazo. En el encuentro, se llegó a un acuerdo entre las partes en el que en representación del alumnado de la UNIA se quiere "poner en valor el piano" y desde la directiva del casino "creen oportuno que ese piano no debe estar en esas condiciones; es decir, restaurarlo".

De esta forma, según ha explicado Fernández, se puso "una primera piedra". "No estamos inventando nada nuevo. Si tú vas a Madrid a la Residencia de Estudiantes, a la entrada a mano derecha hay otro piano, que es el piano que tocaba Federico García Lorca cuando estaba de residente allí, expuesto al público y en buen estado de conservación", ha afirmado.

Fruto de la buena voluntad de esa reunión y la receptividad por parte de la directiva nació la idea de realizar esa campaña de recogidas de firmas por parte del alumnado de Baeza. Fue respaldada de forma mayoritaria por el alumnado y docentes de los Cursos de Verano, así como por personal de la UNIA, y que fue entregada a la dirección del Casino para que acometa la restauración del piano de Lorca.

LA VELADA

La velada mencionada tuvo lugar en junio de 1916, durante la visita de Federico García Lorca a Baeza en un viaje de estudios para alumnado de la Universidad de Granada, organizado por el profesor Martín Domínguez Berrueta.

Tenía entonces 18 años y aquel encuentro con Antonio Machado influyó de forma decisiva en su elección por las letras en detrimento de la música. En aquella velada en el Antiguo Casino cuentan que Machado leyó algunos poemas de Rubén Darío y que, incluso, llegó a recitar La tierra de Alvargonzález. Por su parte, García Lorca interpretó al piano varias piezas clásicas.

Fruto de esa visita, el autor de Fuente Vaqueros escribió sobre la ciudad unos textos que se incluyeron en su libro 'Impresiones y paisajes', publicado en 1918; 'Ciudad perdida' y 'Un palacio del Renacimiento'. Ese último texto está dedicado al Palacio de Jabalquinto, en la actualidad, Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.