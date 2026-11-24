Archivo - Actividad conjunta UNIA y UICN-MED. - UNIA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha convocado la primera edición del Premio Uicn-Med/UNIA a los mejores trabajos de fin de estudios. Un galardón que distinguirá el mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) y el mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) sobre conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales en el Mediterráneo, defendido en cualquier universidad pública de Andalucía y del Magreb.

El galardón nace en la Cátedra UICN de Conservación de la Naturaleza, promovida por la UNIA y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN-Med), tal y como ha precisado la institución académica en una nota.

Con una dotación de 300 euros para cada categoría, las personas interesadas tienen hasta el 15 de diciembre para presentar su candidatura en base a trabajos defendidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

En concreto, el jurado lo forman el director de la cátedra, el profesor Carlos Smerdou, una persona designada por UICN-Med y otra designada por la UNIA, que ejercerá la secretaría. La valoración se hace sobre cien puntos y la nota del trabajo es el criterio principal, con hasta 50 puntos.

También se valoran el marco teórico, la metodología, la innovación y la originalidad, con hasta 20 puntos. Otros 20 puntos corresponden al impacto científico, social, económico o cultural del trabajo y a su repercusión en el Mediterráneo. Los indicios objetivos de calidad, como las publicaciones y las citas, suman hasta diez puntos.

Asimismo, pueden participar las personas egresadas que acrediten haber sido alumnas de grado o de máster oficial en alguna universidad pública de Andalucía o del Magreb. Las solicitudes se presentan a través de la sede electrónica de la UNIA.

Cada candidatura incluye el trabajo en PDF, un archivo de méritos y un archivo de evaluación. El archivo de méritos reúne el currículum breve, el informe del director o directora y el acta de calificación. El archivo de evaluación recoge dos resúmenes de 500 palabras sobre el marco metodológico, la innovación y el impacto del trabajo.