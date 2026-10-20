Un encuentro científico internacional de la UNIA aborda en Baeza la memoria transcripcional en la salud y la enfermedad

Presentación del encuentro científico sobre la memoria transcripcional en la salud y la enfermedad. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado este martes en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), el encuentro científico internacional 'Memoria transcripcional en la salud y la enfermedad'.

Se trata del segundo de los 'workshops' sobre biomedicina de la edición de 2026 y tiene como organizadores a Irene Hernando-Herraez, del Laboratorio de Epigenética y Dinámica de Células Individuales del IBMB-CSIC, de Barcelona; David Landeira, del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) de Granada, y Pablo Navarro, del Instituto Pasteur de Paris (Francia).

El director de la sede Antonio Machado, José Manuel Castro, y el director del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA, Juan Jiménez, han dado la bienvenida a los participantes.

Durante este encuentro, que se celebra del 20 al 22 de octubre, se analizará la base molecular que permite a las células y tejidos llevar a cabo su función a lo largo de la vida y cómo el fallo o alteración de estos mecanismos impacta en diversas enfermedades humanas, según ha informado la UNIA.

Además, con este 'workshop', promueve "el debate de vanguardia y la colaboración científica internacional para impulsar la comprensión de la identidad celular y sus aplicaciones terapéuticas en biomedicina".

Entre otros científicos, cuenta con Ángel Barco, del Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH de España, experto en mecanismos epigenéticos y transcripcionales de la plasticidad neuronal y la memoria, y Sui Huang, del Institute for Systems Biology, de Estados Unidos, referente en biología de sistemas sobre transiciones de estado celular en la progresión y terapia del cáncer.

También participan John Greally, del Center for Epigenomics at Albert Einstein College of Medicine, de Estados Unidos, centrado en el papel de la epigenómica y la dinámica de la cromatina en enfermedades humanas, o Leonid Mirny, del Massachusetts Institute of Technology - MIT, pionero en la arquitectura y organización tridimensional del genoma como soporte de la memoria celular.

Los encuentros científicos internacionales impulsados por el CEAI-UNIA tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en el área de la biomedicina, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional.

Junto a este 'workshop' y el ya celebrado 'Regulación epigenética de los comportamientos adquiridos en la salud y la enfermedad', este año se ha programado un tercero y último, previsto del 18 al 20 de noviembre.

Se titula 'Enlaces cruzados ADN-proteína: mecanismos y vínculos con trastornos genéticos raros' y está organizado por Iván V. Rosado, del Centro Andaluz de Biología y Medicina Regenerativa (Cabimer), y Fernando Gómez-Herreros, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).