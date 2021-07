El escritor Andrés Nadal asegura que los jóvenes "leen más que nunca" pero en otros dispositivos

HUELVA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor y profesor de literatura Andrés Nadal ha asegurado en la mañana de este martes que "los jóvenes sí están interesados en la lectura" y "leen más que nunca"; de hecho, Nadal ha añadido que cree que "no ha existido una época anterior en la que se leyese tanto, lo que ocurre es que se hace en otros dispositivos".

Nadal es director y ponente del curso 'Escritura de Novela' que ha arrancado este martes dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede onubense de Santa María de La Rábida. Su intervención, que ha dado inicio a esta formación, ha versado sobre 'Estructura de la novela y errores irreversibles'.

En una entrevista para Europa Press, el director, que pertenece a la Escuela de Escritores Escribel S. L., ha señalado que los nuevos métodos de lectura de los jóvenes "corren el peligro de la superficialidad". Una idea que ha relacionado con los enlaces, que "hacen la lectura más dispersa, menos profunda", pues "no es lo mismo leer una noticia estructurada en un periódico, que leerla en la web con anuncios que distraen y mil posibilidades de enlaces", ha explicado.

Por otro lado, el profesor también ha señalado los videojuegos como "nuevas narrativas" con muchas posibilidades.

Respecto al proceso de escritura de una novela, Nadal ha sostenido que "no cualquiera puede escribir una". Aunque "una idea la tiene cualquiera, hay que saber contarla" y "eso no es fácil", ha afirmado. En este sentido, según el ponente, "hay gente con magníficas ideas que no es capaz de desarrollarlas, eso lleva mucho tiempo y es muy complejo".

Así, el experto ha criticado el actual mercado editorial, que ha tachado de "perverso" por publicar a personas que "tienen muy pocas ideas pero son conocidas porque salen en televisión". A este respecto, el escritor ha apuntado que se trata de un "proceso de pedagogía negativa".

El profesor ha detallado que algunos de los errores más comunes al escribir una novela son el "exceso de erudición", especialmente en los profesionales de otros hábitos como la historia, que "quieren explicar detalles que son irrelevantes para el relato''. Así, "se ven novelas de tamaño gigantesco donde sobran la mitad de las páginas", ha asegurado.

Otro de estos errores es, según el profesor, "poner un personaje para cada necesidad argumental", pues "la novela queda más consistente utilizando la mínima cantidad posible de personajes".

"Lo primero que tiene que determinar el autor es la idea de aquello que está contando", ha señalado el director del curso. A lo que ha añadido que "una historia se tiene que poder resumir en una sola frase" y lo ha ejemplificado con el caso de 'Romeo y Julieta', que ha sintetizado en la frase "el amor es más fuerte que la muerte".

Para contrarrestar estos errores, Nadal ha subrayado la importancia de tener el número adecuado de personajes, así como de estructurar en tres actos (inicio, nudo y desenlace) cada capítulo. "Los capítulos son unidades conceptuales que también tienen estas tres partes, pero normalmente el autor no lo tiene en cuenta y quedan descolgados", ha explicado.

Así, tras afirmar que "la mayor parte de las novelas fallan en los estructural y no en el estilo", el profesor ha asegurado que "hay una manera de garantizar que esos relatos funcionen desde el punto de vista narrativo", y eso es precisamente lo que ha tratado de explicar durante su ponencia.

En cifras, al curso asisten 30 alumnos, el número máximo de plazas permitidos por cuestiones de seguridad. Respecto al perfil del estudiante, Nadal ha apuntado que es "muy variado", desde docentes y escritores hasta matemáticos o genetistas, "lo que complica el curso, pero a su vez lo hace mucho más rico", ha finalizado el director.