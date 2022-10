Investigadores en la UNIA ven posible que Sevilla se convierta en "laboratorio para la ciudad mediterránea"

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los arquitectos e investigadores Valentín Trillo y Ricardo Coelho han asegurado este miércoles que de Sevilla tiene la posibilidad de convertirse en "un laboratorio donde las leyes se superponen generando un espacio de reflexión para la ciudad y el espacio mediterráneo".

Así lo han señalado estos investigadores, quienes han dirigido esta semana el Curso de Verano After the city. Updating and upgrading the Mediterranean de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en colaboración con el colectivo 'Grémio dos Arquitectos' de Portugal, según ha trasladado el ente educativo en un comunicado.

Con un panel de expertos, el encuentro ha buscado "repensar la dimensión y forma en que la ciudad está cambiando y cómo debe responder a las necesidades de sus habitantes", tomando la oportunidad de Sevilla de "ser laboratorio para entender la ciudad mediterránea" y su futuro.

La cita, en palabras de Ricardo Coelho, arquitecto e investigador de la Universidad de Lisboa, ofrece "una oportunidad de contar con un programa curricular corto y abierto", en torno a tres ejes conceptuales: "el clima, parte de una dimensión ambiental y geomorfológica fundamentalmente mediterránea"; el patrimonio inmaterial ligado a "la artesanía y el trabajo de materiales como la cerámica o el hierro" y una concepción de Sevilla "como laboratorio".

El curso mezcla formación teórica con trabajo de campo y reflexiona acerca del uso y potencial de espacios como el Prado de San Sebastián. "No pretendemos hacer ninguna propuesta arquitectónica en unos días", ha explicado Valentín Trillo, arquitecto y doctor en la Universidad de Sevilla, "sino aproximarnos desde el conocimiento que adquieren de la ciudad y sus condicionantes los estudiantes, que vienen de muchos países".

Las ponencias, que han tratado sobre la intersección entre ecología y tecnología, la sintaxis urbana o el derecho a la ciudad, se complementan con salidas al entorno de La Cartuja o el complejo vecino de Itálica.

Trillo ha defendido la "potencia" de esta apuesta para "generar nuevos conocimientos y acomodar la filosofía de la Nueva Bauhaus Europea", que alumbrará en Sevilla espacios como el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Center).

Pero más allá de aplicar "las recetas" de esta iniciativa comunitaria, el arquitecto subraya también la importancia de explorar nuevas vías para construir ciudad: "Queremos dar continuidad a la oportunidad que tiene Sevilla de convertirse en un laboratorio para entender cómo funciona la ciudad mediterránea, y ofrecer una nueva metodología con voces locales y extranjeras".

"Durante los últimos 60 o 70 años los arquitectos han permanecido centrados en cuestiones muy formales: la construcción de un edificio o la rehabilitación de una plaza", ha apuntado Coelho. El experto se ha referido a la necesidad de desarrollar una capacidad "más holística de entender el espacio y sus interferencias como algo mayor, y entender la práctica del arquitecto como algo que va más allá".

"Las cuestiones importantes", ha remachado Trillo, "no son problemas formales, sino cuestiones de entender las necesidades del habitante". "Somos parte de ese vehículo: no podemos prefigurar espacios cuando lo importante es la necesidad de transmitir agua, ofrecer confort o dar lugar a más sociabilidad", ha dicho.

Los directores han recordado también la importancia "fundamental" de la vida en exteriores, clave de una cultura mediterránea "que vive en la calle" y conecta con la calidad del espacio urbano exigida por Europa.

Trillo y Coelho han reivindicado además la riqueza y potencial de soluciones tradicionales para hacer frente a retos como la climatización. En el sur, señala Trillo, se tiene "una educación ambiental", que durante cierto tiempo se ha perdido y ahora "se está recuperando", con elementos como "la ventilación cruzada o el grosor de los muros", por ejemplo.

Un enfoque que hay que contemplar "a gran escala, también en el territorio". La calidad del espacio urbano, incide Coelho, es también prioritaria para la ciudad mediterránea del futuro.

Junto a los directores participan expertos en la intersección entre arquitectura, academia, medioambiente e investigación artística: el arquitecto y doctor de la Universidad de Lisboa Pedro Duarte, la investigadora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Manar Moursi, la doctora de la Universidad de Kuwait Dalal Musaed, la doctora de la Universidad de Lisboa Mónica Pacheco, la doctora de la Universidad de Sevilla Gloria Rivero y la doctora del Dartmouth College (Hanover, EEUU) Zenovia Toloudi.