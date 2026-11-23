Una ponencia del seminario. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge esta semana el Seminario 'El carbono y sus materiales, caracterización y aplicaciones'.

Tiene como fin dotar al alumnado de una visión general del desarrollo de los materiales de carbono, tanto en aspectos fundamentales como aplicados en la preparación de materiales a partir de diferentes precursores, su caracterización mediante un amplio espectro de técnicas experimentales y su comportamiento en diferentes campos de aplicación.

Dirigido por Ramiro Ruiz, de la Universidad de Málaga y Agustín Francisco Pérez, de la Universidad de Granada (UGR), se imparte hasta el 26 de noviembre y está organizado con la colaboración del Grupo Español del Carbón (GEC), según ha informado este lunes en una nota la UNIA.

Durante dos jornadas y media, se estudian los últimos avances sobre la producción y caracterización de diferentes materiales de carbono, tales como carbones activados, nanotubos y nanofibras de carbono, materiales compuestos carbono/carbono, grafitos y grafenos.

Igualmente, se analizan las aplicaciones tecnológicas de estos materiales de carbono en el sector medioambiental, energético y en el desarrollo de nuevos materiales. Junto a ello, se aborda el rol del carbono en procesos destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante su captura o su uso.

Cuenta como como ponentes con Ana Arenillas, José Ramón Fernández y Sara Pérez, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Noelia Alonso, de la Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Carrasco, de la UGR; Juan Daniel Martínez, del Instituto de Carboquímica, del CSIC; Juana María Rosas, de la UMA, y Emilia Morallón y Diego Cazorla, de la Universidad de Alicante.

El director de la Sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, José Manuel Castro, ha dado la bienvenida a los participantes en este seminario. EP