La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) imparte una microcredencial sobre competencias avanzadas para la mediación

Asistentes a la microcredencial sobre competencias avanzadas para la mediación. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), la microcredencial 'Competencias avanzadas para la Mediación'.

Está dirigida por Francisco José Medina, de la Universidad de Sevilla, y organizada a través de la Cátedra de Mediación y Arbitraje para el Conflicto Laboral, de reciente creación en la UNIA.

El curso, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, está orientado a la capacitación y actualización profesional de las personas mediadoras que desarrollan su actividad en el ámbito del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), según ha informado la UNIA.

Se imparte estos jueves y viernes y profundiza, desde un ámbito eminentemente práctico, en metodologías avanzadas de mediación, negociación colaborativa y gestión de conflictos complejos, reforzando las competencias necesarias para intervenir en procedimientos multipartes, situaciones de bloqueo negociador y conflictos de elevada intensidad.

"Es un curso de mediación avanzada en el ámbito laboral, destinado a mediadores y mediadoras expertos, para tratar de mejorar las competencias en aquellos conflictos que tienen más impacto en el ámbito laboral en Andalucía", ha explicado Medina.

Se divide en tres sesiones: 'La mediación estratégica: la toma de decisiones ante incidentes, contingencias, incertidumbres y bloqueos durante el proceso de mediación'; 'Análisis de casos documentados de mediaciones en el Sercla. Profundización y entrenamiento en el empleo de las propuestas de mediación' y 'Eficiencia para la gestión de mediaciones sobre régimen disciplinario. Debate y elaboración de protocolo de actuación'.

Cuenta como ponentes con Antonio Oteros, mediador y formador profesional; Francisco Palma y Emilio Sambucety, coordinadores del CARL/Sercla en Granada y Cádiz, respectivamente; Joaquín Moreno, mediador del Sercla, y con el director de la citada cátedra, Francisco José Medina.

Esta microcredencial se impartirá también los días 29 y 30 de octubre en la Sede de La Rábida, para atender a las provincias andaluzas occidentales, dado que la que se desarrolla en Baeza atiende a las orientales.

Medina ha explicado que ambas formaciones se incluyen en el programa de actividades de este año de la cátedra. Contempla "formación inicial sobre mediación laboral dirigida a los mediadores y mediadoras que se incorporan al sistema y dos cursos de formación avanzada", que son los que se han programado en este mes de octubre en las sedes de Baeza y La Rábida.

Por último, está prevista la organización de "un encuentro de mediadores, en el mes de diciembre, con la idea de generar una comunidad de prácticas y de aprendizaje compartido para analizar la situación actual y los retos de futuro de la mediación en Andalucía".

NUEVA MODALIDAD

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa (curso de formación permanente) que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital. Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación.

Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.