La UNIA en Baeza (Jaén) acoge el Máster en Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Inauguración del Máster en Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales - UNIA

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La sede en Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido la inauguración de la cuarta edición del Máster en Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Este máster está dirigido por Teresa López, profesora Ayudante Doctora del departamento de Pintura de la Universidad de Granada (UGR), y la coordinación recae en Domingo Campillo, profesor Titular de Universidad del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

El máster, organizado con la UGR, se imparte del 13 octubre de 2026 al 30 junio de 2027 y tiene como finalidad la formación del alumnado en el conocimiento de los métodos más avanzados de intervención y la capacitación para asesorar en los procesos relacionados con la planificación de la restauración, la conservación y la difusión del Patrimonio mueble.

Proporciona una formación de naturaleza especializada y multidisciplinar desde la práctica profesional en instituciones y empresas.

Para ello, participan, entre otros, docentes como Mª Rosario Blanc, catedrática de Universidad del departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la UGR; Ana Isabel Calero, profesora Titular de Universidad del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR; o Francisco José Collado, vicedecano de Infraestructura y Sostenibilidad y profesor Titular de Universidad del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

A ellos se le suman Jorge Alberto Durán, catedrático de Universidad del departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR; Mª Teresa Espejo, directora del Secretariado de Conservación y Restauración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales y catedrática de Universidad del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR; o Ana García Bueno, catedrática de Universidad del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

La inauguración ha contado con las intervenciones del director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Baeza, Ignacio Montoro, y los responsables del mismo.

Castro ha manifestado que este máster aborda temas relacionados con "nuestro espacio y nuestra sede como patrimonio". También ha destacado la parte académica y, sobre todo, las prácticas, que se realizan en distintas instituciones, museos, centros de investigación, lo que permite al alumnado "ir integrándose poco a poco profesionalmente en el mundo de la restauración".

La directora del máster ha subrayado el nivel del profesorado, "proveniente de instituciones tan importantes como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía" y ha explicado que este año se ha ampliado la red de colaboración, con el Ayuntamiento de Baeza, incorporando el cerro del Alcázar para el proyecto de investigación, y la galería Renace.

Por último, el concejal de Cultura ha expresado su satisfacción por la colaboración con la UNIA, "un lujo para Baeza", y ha incidido en que tener un máster de Conservación y Restauración de Bienes Culturales "tiene sentido aquí en Baeza".

Como la directora del máster, se ha referido a la colaboración con el ayuntamiento y ha anunciado que se ha trabajado en un convenio para que el alumnado haga las prácticas tanto en el cerro del Alcázar, al que desde hace años se está intentando darle un impulso, como con la sala de arte Renace, para "seguir trabajando en la defensa, conservación y promoción del patrimonio".