La UNIA organiza en su sede de Baeza (Jaén) un encuentro científico que aborda la inmunoterapia del cáncer

BAEZA (JAÉN), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede 'Antonio Machado' de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra esta semana el 'workshop' o encuentro científico internacional sobre 'Biomedicina Understanding TCR structure and signalling for effective immunotherapy (Comprensión de la estructura y la señalización del TCR para una inmunoterapia efectiva)', que "profundiza" en el campo de la inmunoterapia del cáncer.

Este encuentro, que se desarrolla del 17 al 19 de octubre, está organizado por Oreste Acuto, de la Escuela de Patología Sir William Dunn, de la Universidad de Oxford (Reino Unido); Balbino Alarcón, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de Madrid, y Wolfgang W. Schamel, de la Universidad de Friburgo (Alemania), según ha detallado este martes la UNIA en una nota.

Desde la citada universidad defienden que se trata de un encuentro "de gran interés para inmunólogos básicos interesados en cómo las células T pueden distinguir específicamente antígenos propios y extraños, para investigadores que trabajan en el diseño de CAR y para clínicos que están aplicando la tecnología CAR y todo tipo de clínicos interesados en el nuevo y floreciente campo de la inmunoterapia del cáncer".

Entre los participantes en este evento figuran, entre otros científicos, David K. Cole, de la División de Infección e Inmunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff (Reino Unido); Mark M. Davis, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, Instituto de Inmunidad, Trasplante e Infección de California (Estados Unidos); Johannes B. Huppa, del Instituto de Higiene e Inmunología Aplicada, Centro de Fisiopatología, Infectología e Inmunología de la Universidad de Medicina de Viena (Austria), y Susana Minguet, de la Facultad de Biología, Centros de Investigación en Señalización Bioss y Cibss/Centro de Inmunodeficiencias Crónicas CCI, Clínicas Universitarias y Facultad de Medicina de la Universidad de Friburgo (Alemania).

También participa Chenqi Xu, del Instituto de Bioquímica y Biología Celular de Shanghái, Academia China de Ciencias/Escuela de Ciencias de la Vida y Tecnología, Universidad ShanghaiTech (China).

OTROS ENCUENTROS

En esta edición se han programado otros tres 'workshops', entre los que figura el titulado 'Fat sensing and the brain control of puberty (La detección de grasa y el control cerebral de la pubertad)', organizado por María Domínguez y Javier Morante, del Instituto de Neurociencias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Miguel Hernández (CSIC-UMH), y Manuel Tena-Sempere, del Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba (Imibic)/Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Universidad de Córdoba/Hospital Universitario Reina Sofía; que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre.

Otro 'workshop' es el de 'Cellular plasticity in homeostasis and disease (Plasticidad celular en homeostasis y enfermedad)', organizado por M. Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Miguel Hernández (CSIC-UMH); Francisco X. Real, del Grupo de Carcinogénesis Epitelial, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CNIO, Ciberonc de Madrid/Departamento de Ciencias Experimentales i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, y Manuel Serrano, del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea)/Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) e Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona (BIST).

Finalmente, el tercer encuentro referido es el de 'Frontiers of artificial intelligence in health care (Fronteras de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud)', que organizan Joaquín Dopazo, del Área de Bioinformática Clínica de la Fundación Progreso y Salud (FPS) y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), y María Rodríguez, del Grupo de Biología de Sistemas Computacionales, IBM Research Europe-Zurich (Suiza). Tanto este 'workshop' como el segundo están previstos en el mes de noviembre.

Estos 'workshops' de la UNIA tienen como objetivo "promover la cooperación internacional y el intercambio científico en el área de la Biomedicina, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional".