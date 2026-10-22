La UNIA presenta en la Feria del Libro de Huelva su colección 'Siempreviva' de lectura fácil

Presentación de la colección 'Siempreviva' de la UNIA en la Feria del Libro de Huelva. - UNIA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acercar los grandes clásicos de la literatura española a toda la ciudadanía es el objetivo de 'Siempreviva', la colección editorial que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha presentado en la quincuagésima Feria del Libro de Huelva con una edición especial que reúne sus diez títulos publicados hasta la fecha.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, ha destacado durante el acto "la importancia de eliminar barreras lectoras y garantizar que la cultura sea accesible para todas las personas".

Desde su creación en 2014, esta colección adapta obras fundamentales de la literatura española siguiendo las directrices de lectura fácil. Una metodología que nace con el propósito de facilitar la comprensión de los textos, usando el lenguaje y el diseño de las páginas, y ampliar el número de personas que pueden disfrutar de ellas.

Aunque está especialmente dirigida a quienes encuentran dificultades lectoras, también resulta útil para niños, jóvenes, personas mayores y cualquier lector que desee aproximarse a estas obras de una manera más sencilla.

Entre los títulos reunidos en esta edición figuran 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez; las 'Novelas ejemplares', de Miguel de Cervantes; 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, y 'Leyendas', de Gustavo Adolfo Bécquer.

La colección incorpora también voces esenciales de la literatura escrita por mujeres, como Carmen de Burgos, Colombine, con 'Los 2 inadaptados', y Rosalía de Castro, con 'Ruinas', junto a otras obras de autores y autoras de referencia.

Durante su intervención, Barroso ha reivindicado el papel de la universidad pública en la difusión cultural y ha subrayado que "el conocimiento debe llegar a la sociedad de forma útil, cercana e inclusiva".

En este sentido, ha agradecido el trabajo del Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la UNIA, "cuya labor resulta fundamental para impulsar proyectos editoriales que contribuyen a ampliar el acceso a la lectura".

La directora ha recordado, además, que 'Siempreviva' "no está dirigida exclusivamente a personas con necesidades específicas de comprensión lectora", sino que "aspira a despertar el interés por los clásicos entre públicos de todas las edades".

El catálogo continuará creciendo con nuevas adaptaciones, ya que la universidad trabaja en la incorporación de obras de San Juan de la Cruz y Emilia Pardo Bazán. Esta continuidad responde al propio espíritu de 'Siempreviva', que es "mantener vivos los grandes textos de nuestra literatura y acercarlos a nuevas generaciones y lectores que, por distintas circunstancias, pueden encontrar dificultades para acceder a sus versiones originales".

Como parte de esta iniciativa, la UNIA ha hecho entrega de esta colección con la que conmemora los diez ejemplares a bibliotecas, centros educativos, asociaciones y entidades sociales que han participado de la actividad en la Feria del Libro. Las instituciones y personas que deseen conocer la colección o solicitar información pueden ponerse en contacto con la universidad a través de su sede de La Rábida.