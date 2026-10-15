La UNIA reúne en La Rábida (Huelva) a expertos para impulsar nuevos horizontes en la negociación colectiva

Tercera edición de los Encuentros de Otoño de la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía de la UNIA en su sede de La Rábida. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra los días 15 y 16 de octubre, en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), la tercera edición de los Encuentros de Otoño de la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía, bajo el título 'Nuevos horizontes para la negociación colectiva en Andalucía' en el que se analiza "el reto de responder a un mercado laboral en transformación, reforzando el diálogo entre empresas y trabajadores y actualizando los instrumentos que regulan sus relaciones.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha inaugurado esta cita, donde ha defendido la negociación colectiva como herramienta para "alcanzar acuerdos entre empresas y trabajadores y dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral".

Además, ha recordado que los 613 convenios colectivos vigentes en Andalucía dan cobertura a cerca de 1,4 millones de trabajadores y ha apostado por reforzar la formación, la mediación y el apoyo a las mesas negociadoras.

Junto a la consejera, ha inaugurado el acto la vicerrectora de Coordinación Académica y Proyección Internacional, Encarnación Mellado, quien ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado el valor de esta cita como espacio de colaboración entre la Universidad y la sociedad.

En este sentido, ha subrayado la "importancia" de reunir a sindicatos, universidades, colegios profesionales, especialistas y representantes de distintos ámbitos para compartir conocimientos y avanzar en el análisis de los desafíos de las relaciones laborales.

Asimismo, ha felicitado a la dirección de la Cátedra por la calidad de la iniciativa y ha reafirmado el compromiso de la Universidad con el impulso de encuentros que favorezcan la participación de los agentes sociales.

Por su parte, el director de la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía de la UNIA y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), Federico Navarro, ha explicado que este seminario constituye el encuentro de cierre de las actividades formativas desarrolladas durante el año. Su finalidad es trasladar al debate especializado los principales problemas y cuestiones que han surgido a lo largo de los distintos cursos, mediante mesas integradas por expertos juristas y profesionales de la negociación colectiva.

ENCUENTRO DE OTOÑO

La tercera edición de los Encuentros de Otoño consolida a la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía como "espacio de referencia" para el análisis y el debate sobre las relaciones laborales en Andalucía. A través de esta iniciativa, en estrecha colaboración con el CARL, la institución favorece el intercambio de experiencias entre especialistas y agentes sociales para identificar soluciones a los desafíos de la negociación colectiva y contribuir a su evolución en un contexto laboral en constante transformación.

La convocatoria cuenta con aproximadamente 85 personas matriculadas, de las que entre 50 y 55 participan presencialmente en La Rábida y alrededor de 40 siguen las sesiones online. Entre los asistentes figuran responsables de mesas de negociación colectiva de Andalucía, asesores jurídicos y responsables de recursos humanos de empresas.

La creciente aceptación de esta tercera edición pone de manifiesto, según han señalado desde la UNIA, "el interés por consolidar un espacio de encuentro que permita compartir experiencias y abordar de forma conjunta los desafíos del ámbito laboral andaluz".

El programa se articula en torno a tres cuestiones de "especial relevancia". La primera se centra en los planes de igualdad y en la "necesidad" de renovar y actualizar su tratamiento en los convenios colectivos. La segunda abordará la simplificación del mapa de la negociación colectiva en Andalucía, con especial atención a la posible racionalización de convenios que se solapan en determinados sectores y a las oportunidades de avanzar hacia ámbitos de negociación más amplios, como el autonómico.

La tercera mesa analizará cómo enriquecer los contenidos de los convenios para "responder mejor a las necesidades de las empresas, especialmente en materia de flexibilidad organizativa, gestión del tiempo de trabajo y estructura salarial".

La cátedra, impulsada por la UNIA junto con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, desarrolla a lo largo del año actividades formativas, publicaciones y seminarios con el propósito de fomentar la reflexión y el conocimiento sobre las relaciones laborales en Andalucía. Los Encuentros de Otoño representan uno de sus principales espacios de debate y permiten poner en común las perspectivas académicas y profesionales sobre la evolución de la negociación colectiva.