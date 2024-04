El 90 por ciento de las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial se concederán por concurrencia competitiva

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial, que concederá este año el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, se asignarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, ha informado este jueves el vicepresidente primero y consejero de este área, Alejandro Nolasco, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas. "Las concesiones directas van a ser mínimas", ha insistido.

Ha explicado que "los plazos son aproximados" y que el criterio que se utilizará para conceder las ayudas será el Índice Sintético de Desarrollo del Territorio, de manera que "los municipios que más lo necesitan recibirán más que los que menos lo necesiten".

El vicepresidente primero se ha quejado de que no ha podido contactar con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero: "Es imposible contactar con él", aunque sí lo ha hecho con DPH y DPT, en relación a la convocatoria de ayudas para crear y sostener establecimientos multiservicios, también para las oficinas de captación de proyectos.

En cuanto a las líneas de ayudas, ha mencionado las destinadas a rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, dotada con 3,1 millones de euros; la de derribos, con 2,2 millones; el Plan 700 de Vivienda Rural; el de las entidades sin ánimo de lucro y el de seguridad pública -400.000 euros--.

El fondo atañe a las áreas de economía, alojamientos, equipamientos y servicios, escenario cultural, gobernanza y financiación, y asentamientos.

Nolasco ha afirmado que el director general de Despoblación tiene "cero funcionarios, ni siquiera secretaria o secretario, y tiene que redactar él los convenios", de forma que "no es un chiringuito". "Sacar todas las convoatorias sin un funcionario va a ser un hito, no me consta que haya habido nunca direcciones generales que hayan sacado las cosas sin un solo funcionario", ha añadido.

Para el diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso, "es la primera vez en la historia que tenemos una Dirección General que se encarga de la Despoblación con un presupuesto acorde a sus objetivos" y ha negado que sea "un chiringuito".

El diputado de VOX David Arranz ha indicado: "Somos conscientes de los grandes desafíos en el territorio y la despoblación". Ha puesto de relieve la creación del Fondo de Inversión para Huesca y Zaragoza (FIHUZAR).

"ARBITRARIEDAD"

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha señalado que en las bases reguladoras de las ayudas, publicadas en el BOA, se menciona la concesión directa en 19 ocasiones y le ha preguntado cuántas se otorgarán por concurrencia competitiva.

Desde IU, Álvaro Sanz ha dicho que el Departamento de Nolasco es "atrápalo todo" y va "contra el resto del Gobierno", añadiendo que "pretende profundizar en la lógica de la arbitrariedad, del todo vale".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha expresado que "el Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para una economía sostenible" y puede ser como el "New Deal" en la Gran Depresión en Estados Unidos.

El diputado de CHA Joaquín Palacín ha expresado que se pierde "parte de la filosofía" del Fondo de Cohesión Territorial porque el 10 por ciento de las ayudas serán directas y, además, ha pronosticado que los plazos serán un problema.

INMIGRACIÓN

Por otra parte, Nolasco ha manifestado, nuevamente, su "preocupación" por la inmigración ilegal y el incremento de la delincuencia, considerando "llamativo" que a Villagrasa no le preocupe.

Ha aludido, asimismo, a las asociaciones memorialistas, recalcando que "las exhumaciones se van a seguir haciendo, también los homenajes y los libros, pero no legislar desde el BOE ni decir en los colegios y universidades cuál es la versión buena de la historia".