El abogado de 'El Rey del Cachopo' dice que le ha asegurado que es "inocente"

Actualizado 17/11/2018 14:32:10 CET

Pasará a disposición judicial en Zaragoza sobre las 17.00 horas de este sábado

ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado de César Román, Javier Notivoli, ha afirmado este sábado, que el detenido, conocido como 'El Rey del Cachopo', le ha asegurado que es "total y absolutamente inocente" de los cargos que se le imputan como presunto autor del asesinato de su novia, Heidi Paz Bulnes.

César Román ha sido detenido este viernes en el restaurante Gerardo de la calle Italia del barrio de Delicias de la capital aragonesa, donde llevaba dos meses trabajando como cocinero con una identidad falsa bajo el nombre de Rafael Rujano.

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado después de que Román haya sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Aragón para prestar declaración, Notivoli ha dicho que no puede confirmar si el arrestado ha decidido declarar o no, ya que estaría incumpliendo el secreto de sumario.

"Hay que entender que se está investigando la muerte de una persona, además muy joven y en unas circunstancias realmente extrañas. Si el sumario es secreto, lo es por algo y la obligación del abogado es guardar total y absoluto silencio", ha comentado.

No obstante, ha subrayado que, en su encuentro con 'El Rey del Cachopo', este último le ha confirmado que es "inocente" de todos los cargos que se le imputan y que está "muy tranquilo mental y físicamente". "Su actitud es de total cordialidad y de total tranquilidad", ha aseverado el abogado, quien ha puntualizado que no le consta ninguna infidelidad entre la pareja y que Román no ha mantenido contacto con nadie de su familia desde su detención.

Asimismo, Notivoli ha apuntado que César Román ha colaborado en todo momento con los agentes para la toma de muestras de ADN, como "así lo prevé la ley para cualquier detenido". Además, durante las primeras horas de esta tarde la Policía Científica procederá a tomarle las huellas dactilares y a hacerle fotografías.

A las 17.00 horas, pasará a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Zaragoza, el de Instrucción número 8, donde podrá prestar declaración. La juez decidirá cuándo se procederá a trasladar al detenido a Madrid, desde donde se llevará el caso.

DETENCIÓN

El conocido como 'El Rey del Cachopo' ha sido detenido este viernes después de que la propietaria del establecimiento donde trabajaba, Raquel Contreras, haya visto en televisión que su cocinero no era quien decía ser, sino César Román.

En unos minutos llamó a la Policía y los agentes le pidieron que actuara "de lo más normal posible". Al llegar, el 'Rey del Cachopo' se encontraba dentro de la cocina "haciendo lo de diario, lo normal que hacemos todos los días" y en ningún momento negó su identidad ni opuso resistencia ante la detención.

Román vivía en una habitación de un piso de la calle Portugal, que ha sido registrado este viernes. Había adelgazado, llevaba barba y se había cortado el pelo, además de presentarse como Rafael Rujano, aunque se hacía llamar 'Txiki'.

El conocido como el 'Rey del Cachopo' tenía antecedentes por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena. Tanto Policía como el Juzgado madrileño habían expedido este viernes sendas órdenes de búsqueda de César Román, después de que ayer se desvelara que las pruebas de ADN determinaran que el torso de una mujer, sin miembros ni pechos, encontrado en el interior de una maleta, en Usera, era el de su novia.