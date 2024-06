Aitana Sánchez Gijón lleva al Teatro Principal "La Madre", de Florian Zeller

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escenario del Teatro Principal de Zaragoza desplegará durante cuatro días los avatares de la relación de amor entre una madre y su hijo cuando este último va creciendo con la obra "La madre", una historia del novelista y dramaturgo Florian Zeller, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.

La obra está programada entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio, en horario de las 20.00 horas, excepto el domingo, con la sesión prevista a las 19.00 horas, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Durante una hora y media, esta creación propone preguntas y reflexiones como "¿Puede una madre amar demasiado?, ¿Existe un límite para ese amor?, ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va?". Anne ha construido la vida alrededor de su hijo Nicolás y ahora que se ha ido, está sufriendo el síndrome del nido vacío y descubriendo el verdadero vínculo con su marido.

Aitana Sánchez-Gijón lleva a escena uno de los personajes más aclamados de los últimos tiempos en una obra que cuestiona cuáles son los límites de la soledad, el vacío y la cordura.

Tras los recovecos de esta historia aparece el aclamado novelista, dramaturgo, guionista y director francés Florian Zeller, que ha escrito 13 obras de teatro a lo largo de su carrera, premiadas en Francia y en el extranjero.

Con "Le Père", gana el Molière en 2014 y premios en Israel, Brasil y Japón en años sucesivos. "The Truth" también ha sido reconocida con el Hong Kong Drama Awards, mientras que "La verite" ha sido presentada en más de 30 países desde su creación en Francia en 2011 y es elegida 'Mejor Comedia del Año' en los premios Lausence Olivier en 2017.

"Before You Fly Away" también fue muy bien recibida y premiada en Londres y se estrenó en Broadway. En 2019, "La Mere" se estrena en el Atlantic Theatre de Nueva York con Isabelle Huppert y Chris Noth en los papeles principales, dirigida por Trip Cullman.

UN DIRECTOR REFERENTE EN LATINOAMÉRICA

En la dirección de "La Madre", Juan Carlos Fisher, renombrado director de teatro en Perú, ha cautivado a más de un millón y medio de espectadores con sus obras.

Fisher ha dirigido casi 40 montajes, entre ellos "Billy Elliot", "Mamma Mia!", "El Padre", "Incendios", "Full Monty", "El Hombre Almohada", "Agosto", "Rojo", "Las Brujas de Salem", "Perfectos desconocidos", "Bicho", "La jaula de las locas" o su producción de "Toc Toc", la obra más vista en la historia del Perú.

Desde 2021, Fisher reside en Madrid, donde ha estrenado una nueva producción de "Mamma Mia!" en el Teatro Rialto, celebrando 200 funciones y 200.000 espectadores. En 2023, dirigirá en Perú la comedia "Escape Room" y la obra ganadora del premio Pulitzer "Como aprendí a conducir", de Paula Vogel. También será el director creativo del concierto para 60.000 personas por el 50 Aniversario de Eva Ayllón.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN

En el ámbito televisivo ha destacado su trabajo en la adaptación de la novela de Leopoldo Alas Clarín La Regenta, dirigida por Fernando Méndez-Leite, en la que dio vida a una atormentada Ana Ozores.

En 2010, protagoniza "La viuda valenciana", una adaptación de la obra de Lope de Vega. En 2013 participa en la serie "Velvet" como Doña Blanca. Ya en 2019 se une al reparto de la serie de TVE, "Estoy Vivo".

En el cine ha trabajado con directores como Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Fernando Colomo, Imanol Uribe, Jaime Chávarri entre otros.

Con la década de los 90 llegarían relevantes proyectos tanto en el plano nacional --"Boca a boca" con Javier Bardem, de Manuel Gómez Pereira; "El pájaro de la felicidad" de Pilar Miró y escrita por Mario Camus; "Celos" de Vicente Aranda-- como en el internacional.

Sánchez Gijón trabaja también con Bigas Luna en la coproducción francesa "La camarera del Titanic", al lado de Olivier Martínez. Dos años después, vuelve a trabajar con este director en la película "Volaverunt", por la que obtuvo la Concha de Plata como Mejor Actriz en San Sebastián.

Ha trabajado con el oscarizado director Luis Puenzo en "La puta y la ballena"; "El Maquinista", con Christian Bale; o "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar.

Desde el año 1998 y hasta 2000, se convierte en la primera mujer que accede al puesto de Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Además, es reconocida con la Medalla de Oro por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En el año 2022, por su interpretación en "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar, es nominada a los Premios Goya y ganadora del Premio Platino a la Mejor Actriz de Reparto.

En "La Madre", conforman también la historia los actores Juan Carlos Vellido, Alex Villazán y Julia Roch.