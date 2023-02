El alcalde de Cabañas de Ebro, sobre los dos vecinos fallecidos: "Eran muy conocidos, este es un pueblo pequeño"

CABAÑAS DE EBRO (ZARAGOZA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cabañas de Ebro, Pedro Sanz, ha lamentado el suceso ocurrido en el municipio, un incendio en una vivienda que se ha cobrado la vida de dos vecinos, un matrimonio de 62 y 60 años. Ha apuntado: "Eran dos personas muy conocidas, porque este es un pueblo pequeño".

En declaraciones a Europa Press, Pedro Sanz ha confirmado que al tratarse de un municipio de entorno a unos 500 habitantes, los dos fallecidos "eran muy conocidos". Asimismo, ha explicado que en Cabañas de Ebro residen algunos de sus familiares, entre ellos una hija del matrimonio, primos y la madre del varón.

Sanz ha indicado que desde las 07.00 horas permanece en las inmediaciones de la vivienda incendiada, donde todavía continúan también efectivos de bomberos y otros cuerpos de seguridad. "Parece que no hay más inmuebles afectados por las llamas, pero no nos han comunicado nada más porque no han terminado los trabajos", ha apostillado el regidor municipal.

Por otra parte, ha aseverado que se llevará a cabo alguna medida en recuerdo de los vecinos fallecidos este sábado en el incendio, como decretar días de luto. "Haremos algo seguro, pero tenemos que reunirnos los miembros de la Corporación", ha concluido.

ORIGEN DESCONOCIDO

Bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido un aviso de fuego a las 07.00 horas y aún no se ha determinado el origen de las llamas, según ha señalado el alcalde de Cabañas de Ebro. Pasadas las 9.00 horas han hallado los cuerpos sin vida y prácticamente calcinados de los dos moradores de la vivienda y se ha activado el protocolo judicial por fallecidos, dando cuenta al Juzgado de Guardia de Zaragoza.

La casa ha quedado totalmente destruida por las llamas y buena parte de la cubierta y del forjado se han hundido, lo que ha complicado la labor de los bomberos. También han intervenido patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, Pedrola y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Casetas.