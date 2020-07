El alcalde de Huesca pide "prudencia" porque la COVID-19 "está afectando a muchas personas"

HUESCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha pedido este jueves "prudencia" a todos los vecinos porque la COVID-19 "está afectando a muchas personas". Ha confiado en que las medidas de la Fase 2 flexibilizada, que se aplican en Huesca y otros municipios de Aragón, surtan efecto pronto.

Luis Felipe ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Huesca retrocedió a la fase 2 flexibilizada hace dos semanas tras detectarse que había transmisión comunitaria, lo que obliga a extremar la precaución.

"Hay que tener mucho cuidado porque el virus está entre nosotros", ha advertido el alcalde, expresando que así lo indican las pruebas PCR realizadas y el aumento de los ingresos por COVID-19 en el Hospital San Jorge. Ha expresado su deseo de que "las medidas que se tomaron tengan su efecto en las próximas semanas y baje el nivel de personas enfermas".

Luis Felipe espera que la capital oscense vuelva a la nueva normalidad, pero "no hay que descartar que se endurezcan las medidas, no digo en Huesca capital, sino en otros territorios". Ha llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas higiénico-sanitarias, mencionando la obligación de guardar la distancia social y utilizar mascarillas. Precisamente, la Policía ha impuesto en Huesca en los últimos días 30 sanciones por no usarlas.

BOTELLÓN

El alcalde también se ha referido a la práctica del botellón, señalando que "se puede sancionar con las ordenanzas que tenemos" por la contaminación acústica y de residuos, y ha recordado que el Ayuntamiento de Huesca solicitó al Gobierno de Aragón que aprobara una orden autonómica "que diera más garantía jurídica a los alcaldes" para poder disolver los botellones "por decreto".

"Esto no es fácil pero se está estudiando", ha dicho Luis Felipe, quien no ha descartado que el Ayuntamiento de Huesca modifique su propia ordenanza "para endurecer las sanciones".