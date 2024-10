El alcalde de Valderrobres confía en que la riada "no vaya a más" después de un día "de locura

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valderrobres (Teruel), Carlos Boné, ha asegurado que este jueves ha sido "un día de locura" por la crecida del río Matarraña a su paso por la localidad, que ahora está dando "un respiro" y confía en que "no vaya a más", aunque todavía habrá que esperar varios días para poder evaluar los daños.

"Hoy ha sido un poco un día de locura de ir atendiendo las emergencias que iban surgiendo, sobre todo con el tema de los cortes de la carretera de esta mañana, para regular todo el tema del tráfico e intentar evitar de lo máximo posible que las viviendas que estaban contiguas a la carretera les entrara agua", ha afirmado el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a la zona del consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Boné ha explicado que el momento en el que más ha llovido ha sido esta mañana, cuando han caído en torno 140 litros por metro cuadrado y, por tanto, "la tierra ya no empapaba" y el agua ha empezado a salir de los barrancos, lo que ha provocado que "las tuberías y los desagües no dieran más de sí" y las calles de Valderrobres se hayan llenado de barro.

En todo caso, lo importante ahora es el río, que parece que da "un poco de respiro" y que la situación "no tiene nada que ver" con la riada del año 2000, cuando cayeron más de 400 litros.

Por otro lado, ha informado de que los niños han acudido esta mañana al colegio, pero que, sobre las 11.30 horas, se ha tomado la decisión de que regresaran a sus casas "cuanto antes" al comenzar a registrarse cortes y desprendimientos en distintas carreteras de la comarca, con el objetivo de "evitar mayores problemas".

PROBLEMAS CON EL AGUA POTABLE

Por su parte, el presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha señalado que los municipios más afectados son Valderrobres y Mazaleón debido a que han caído muchos márgenes y tienen problemas con las tomas de agua, si bien tendrán que ir "municipio por municipio" para hacer una valoración definitiva.

A ello ha sumado carreteras y caminos cortados, así como "infinidad de problemas" con el agua de boca en algunos pueblos durante los últimos tres días.

No obstante, ha confiado en que las lluvias que se produzcan entre este jueves y el viernes no sean tan fuertes como las de las últimas 24 horas y que caigan "más despacio", como en las primeras horas, para que no hagan "más daño".

En todo caso, el presidente comarcal ha insistido en que la principal preocupación está en el río Matarraña, que ha bajado, pero por la noche se espera una nueva subida. También bajan "con mucha fuerza" el Tastavins y el Algás, aunque menos que la que tenían en las inundaciones del año 2000, en la que "saltaron puentes".

Camps ha destacado también que "las aguas hacían falta" para que el pantano crezca y se garantice el suministro a todos los municipios de la zona para el verano.