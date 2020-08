El alcalde de Zaragoza anuncia que se suspende la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar por la pandemia

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que debido a la pandemia del coronavirus se suspende la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que se celebra todos los años el 12 de octubre, coincidiendo con las fiestas de la ciudad.

"La ofrenda, tal y como la conocemos, no se puede celebrar". De esta forma ha sentenciado el alcalde que no se llevará a cabo el tradicional desfile de oferentes por las calles de la ciudad para llevar flores a la Virgen del Pilar.

"Por la cifra de contagios, las perspectivas y sobre todo la proyección que se prevé creemos que es aconsejable ser prudente y suspender la ofrenda", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha avanzado que "si en octubre la situación mejora, el Ayuntamiento estaría encantado en hacer la ofrenda, pero a día de hoy se actuará con prudencia como criterio fundamental". Ha agregado que con los datos de contagio de Aragón y de la ciudad de Zaragoza "es muy complicado que este año se realice".

El alcalde ha reconocido que la situación va cambiando y se desconocen la situación que pueda haber dentro de un mes, pero la seguridad "se va a multiplicar y no se hará nada que no se tenga la seguridad de que no es un foco de contagio, ya sean actos culturales o de las fiestas del Pilar", ha zanjado.

Ha concluido al señalar: "No podemos para la vida o la ciudad, pero es evidente que la vida cotidiana, las fiestas del Pilar o la economía se tiene que seguir haciendo con las máximas medidas de seguridad y la prudencia tiene que imperar".