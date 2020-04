El alcalde de Zaragoza pide responsabilidad a los ciudadanos ante la salida a la calle este fin de semana

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos ante la salida a la calle este fin de semana para dar el primer paseo autorizado de una hora en el confinamiento y bajo el estado de alarma.

"Queda camino por recorrer y quedarnos atascados en alguna fase, que puede pasar, sería muy negativo para la salud y la economía de la ciudad". Ha opinado que "todo saldrá bien", si la ciudadanía es responsable, como ha demostrado durante el confinamiento.

Azcón ha anunciado que pedirá establecer franjas horarias diferencias en las que puedan salir los ciudadanos por colectivos, como los deportistas, los menores con sus padres, y las personas mayores de 65 años, en el plan de paseos con la peatonalización de varias calles para esponjar la ciudad.

"Este plan solo se hará si la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Aragón lo aprueban", ha subrayado durante la exposición del mismo ante el pleno municipal, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria a las víctimas de la COVID-19.

El alcalde ha cerrado el debate de este plan de paseos y, anteriormente, ha intervenido la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que ha criticado que Azcón, sin conocer el real decreto del Gobierno de España puesto que aún no se ha publicado, haya decidido que "para combatir esta pandemia hay que cerrar las calles" y le ha pedido los informes sanitarios o de Policía Local que avalan esta decisión. "No es prudente", ha observado, y ha solicitado al alcalde que no quiera ser el primero en todo, para afearle su sobreexposición.

"Toman decisiones de forma temeraria y sería más prudente trabajar con las autoridades competentes", ha espetado Ranera, quien se ha preguntado si al cerrar calles no se redireccionará a la gente a unas vías y se producirán más aglomeraciones.

"UN ZASCA"

"Se acaba de dar un zasca en toda la cara", le ha contestado Azcón a Ranera, al apuntar que es el Gobierno de España el que ha decretado que las personas puedan salir el fin de semana y como no dicen las medidas que se tiene que tomar las ciudades tienen que anticipar y ordenar las calles para no tener problemas.

Ha señalado que la medida esencial es la distancia social y ha abundado en que "la gente saldrá porque lo ha decidido el Gobierno de España y el drama es que Pedro Sánchez todavía no diga como será esa salida".

Azcón le ha rebatido a la portavoz socialista que no ha sido el primero en cerrar calles, sino la ciudad de Murcia, y "fue un éxito" y le ha pedido al PSOE "lealtad y una reflexión" porque "viene a ser el portavoz de Sánchez sin hacer propuestas".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que tiene que ser una medida de higiene para evitar contagios y ha incidido en "no bajar la guardia" porque el número de víctimas mortales diarias es como si se estrellara un avión de gran tamaño en España. "Se ha hurtado la realidad de los datos y de ahí la despreocupación en las primeras medidas de desconfinamiento", ha opinado.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha pedido medidas a largo plazo porque no es un fin de semana estético y ha recordado que pidió convertir en peatonales algunas calles para el desconfinamiento paulatino y algunas de sus solicitudes se han aceptado parcialmente, así como abrir corredores para peatones y ciclistas en todos los barrios.

Ha propuesto un gran corredor por barrios, como el que partiría desde la plaza del Pilar a Torrero para unir la ribera con el Canal Imperial. Además del cierre de calles secundarias, de limitar a 10 kilómetros por hora la velocidad de los coches, excepto en los cinturones, para aportar seguridad.

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha mostrado su conformidad con la medida, pero ha criticado que no se consultara a la oposición y ha considerado "imprudente" cambiar el plan anunciado este miércoles. "Para que haya consenso, tiene que haber debate", ha recordado y ha confiado en que tras el coronavirus se mantengan estas medida para luchar contra la pandemia de la contaminación.

PLAN

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha expuesto el contenido del plan de fines de semana peatonales, en el que ha primado asegurar las condiciones del distanciamiento social y que los paseos tengan el esponjamiento urbano necesario.

A los espacios verdes, se suma la peatonalización de calles para que los ciudadanos ocupen más metros cuadrados, evitar aglomeraciones y no poner en riesgo los más de 40 días confinados.

El plan afecta a siete distritos de la ciudad que por su diseño urbanístico necesitan de un mayor amplitud para facilitar los primeros paseos a los ciudadanos autorizados en el estado de alarma decretado para evitar propagar el coronavirus.

ÁREAS PEATONALES

Las siete grandes zonas peatonales del Plan estarán operativas los fines de semana entre las 10.00 y las 20.00 horas. En Delicias, que es uno de los distritos de mayor densidad demográfica, se abren tramos en la avenida Navarra, entre las calles Rioja e Iriarte Reinoso; en la calle Duquesa Villahermosa desde la avenida Juan Carlos I hasta la plaza de Roma y la calle Berdusán.

En el Casco Histórico y Centro, se une el puente Piedra, que se peatonaliza, con la calle Don Jaime I hasta plaza Aragón pasando por el paseo de la Independencia para llegar a Gran Vía.

En San José, se peatonaliza la avenida Cesáreo Alierta entre Camino de las Torres y avenida San José y la calle León XIII desde el paseo de las Damas hasta paseo de la Constitución. De esta forma, se une el paseo de Sagasta y paseo Constitución y se enlaza con el corredor de Cesáreo Alierta.

En Torrero, que tiene zonas verdes y el Canal, se ha abierto la calle Lasierra Purroy en el tramo desde Gimeno Vizarra hasta Sancho Ramírez para minimizar afecciones al transporte público "buscando el equilibrio", ha apostillado Chueca.

LÍNEAS DE AUTOBÚS

En el distrito de La Almozara, se habilitará la calle Batalla de Arapiles para bajar hasta el corredor el Ebro y disponer de un camino de más fácil acceso y, en Las Fuentes, se podrá pasear por el eje de las calles Silvestre Pérez con la calle Pedro Cubero, que permite unificar un espacio y ampliar zonas peatonales

En Valdefierro, que es un distrito de calles estrechas, se peatonalizan las calle Osa Mayor y Osa Menor para tener dos corredores verticales peatonales. Todas estas aberturas de calles se unen a las 86 zonas verdes del pasado domingo y afectarán a 12 líneas de autobús en alguna parada.