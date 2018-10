Los alcaldes de Siétamo y Quicena (Huesca) aplauden el inicio de las obras del último tramo de la A-22

Publicado 27/08/2018 12:49:33 CET

HUESCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Fomento iniciará este martes, 28 de agosto, las obras del tramo Siétamo-Huesca, el último pendiente para completar la autovía A-22 a Lérida, sobre el que han mostrado su satisfacción tanto el alcalde de Siétamo, Vicente Crespo; como el de Quicena, Javier Belenguer.

Se trata de 12,8 kilómetros de longitud y el presupuesto asciende a 46,77 millones de euros. Una vez ejecutado, este tramo largamente reivindicado, permitirá descargar el tráfico del cuello de botella de la actual N-240 en las proximidades de la capital oscense.

El alcalde de Siétamo, Vicente Crespo, ha calificado de "paso delante de esta reivindicación histórica" el inicio de las obras. "Cogemos la noticia con ganas para que se alivie esa carretera tan congestionada y se mejore la seguridad para los usuarios", ha dicho.

"Estaba escéptico después de tanto tiempo esperando y casi no nos los creemos. Hace tiempo que están ya trabajando los topógrafos y haciendo mediciones y ahora Fomento entrará con máquinas, que es lo más visible".

El tramo de la autovía atraviesa los términos municipales de Siétamo, Loporzano, Quicena y Huesca. En los primeros 8 kilómetros se construye una autovía de nuevo trazado, mientras que para el resto se llevará a cabo un desdoblamiento por el lado norte de la carretera N-240 a lo largo de la Ronda Norte de Huesca, hasta la conexión con la autovía A-23.

El alcalde de Quicena, Javier Belenguer, también ha expresado su alegría por el inicio del trabajo de las máquinas. "Es bueno que por fin se desbloquee este tramo y nosotros nos preparamos colaborando con la empresa y con el Ministerio con todo requerimiento que nos hagan".

Belenguer ha confiado en que el actual Gobierno socialista respete las partidas presupuestarios y plazos de esta necesaria obra en la autovía. "Ahora lo importante es que la obra no se detenga y que se ejecuten las partidas comprometidas. El plazo me dijeron es de 30 meses y espero que no haya problemas con el presupuesto y que el ejecutivo no ponga trabas a esta infraestructura tan demandada. Deseo que todo se desarrollo en plazo y según lo previsto".

Con estas obras la autovía A-22 dispondrá de cuatro enlaces en Loporzano, Montearagón, Centro de Ronda Norte de Huesca y en el oeste de Ronda Norte. El proyecto incluye la ejecución de 2 viaductos, 7 pasos superiores y 7 inferiores, entre los que destaca el nuevo viaducto sobre el río Flumen con una longitud de 100 metros.

Al discurrir la autovía en las cercanías de la ciudad de Huesca se afectan numerosos servicios que se repondrán, según ha informado el Ministerio de Fomento, entre las que cita líneas telefónicas, tuberías de abastecimiento de agua, gasoductos, acequias y líneas eléctricas de alta tensión. La carretera intercepta cinco vías pecuarias que se reponen en la longitud afectada: la cañada real de Igriés, Vereda de Loporzano, Cordel del Saso, Vereda de Siétamo a Loporzano, y Colada de la Costera.

El tramo Siétamo-Huesca permite da un paso más en la construcción del gran eje vertebrador entre Pamplona, Jaca, Huesca y Lérida, que incluye las autovías A-21 y A-23, reduciendo tiempos y aumentado la seguridad y comodidad.