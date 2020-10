La alcaldesa de Teruel cree que el Gobierno de Aragón debería permitir consumir dentro de bares y restaurantes

TERUEL, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha opinado que, una vez el Ejecutivo central ha establecido un toque de queda para todo el país, el Gobierno de Aragón debería permitir consumir dentro de bares y restaurantes.

Buj ha mostrado su apoyo al sector de la hostelería recordando que es el medio de vida de muchas familias. Ha opinado que el toque de queda permitirá eliminar muchas reuniones del ámbito privado donde se producían muchos contagios y que son "prácticamente imposibles de controlar por las administraciones públicas".

Por ello, ha opinado que es el momento de que el Gobierno de Aragón "dulcifique" un poco el nivel de alerta 3, en el punto en el que se impide consumir en el interior de bares y restaurantes: "Yo no voy a decir si el interior del local tiene que estar al 30 o al 40 por ciento, es una cuestión de porcentajes, pero creo que una vez establecido el toque de queda, que va a eliminar una parte muy importante que generaba esos contagios y que se está demostrando que en la hostelería fueron limitados, es el momento de que el Gobierno de Aragón permita los consumos dentro de los establecimientos con el aforo que se crea conveniente".

Buj ha matizado que, "en una ciudad tan fría como Teruel", si no se puede consumir dentro, este tipo de establecimientos están "abocados a la desaparición". En este contexto, ha considerado que la ampliación de terrazas no es una solución porque sólo serviría para que pudiesen poner "uno o dos mesas más", lo que "no arregla el problema", y quitar espacio a los viandantes.

Sin embargo, ha recordado que desde el Ayuntamiento turolense se considera "prioritario" todo lo que tiene que ver con la instalación de nuevas terrazas, por lo que los expedientes se tramitan lo más rápido posible.

AYUDAS DIRECTAS

Emma Buj ha mencionado que la intención del Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, es "poner en la mesa ayudas directas" a las empresas turolenses, sobre todo para los pequeños comercios y hostelería, "los más afectados" por la crisis sanitaria.

Aunque ha relatado que antes el Consistorio tiene que conocer la cantidad de dinero con la que va a contar a finales de este 2020 y para 2021: "Eso lo vamos a saber, seguramente, esta semana o a mitad de la que viene". Así, ha confiado en que dentro de poco se apruebe el Real Decreto que permita a los ayuntamientos gastar el superávit.

Por otra parte, ha recordado que, durante este periodo de pandemia, el Ayuntamiento no ha cobrado la tasa a las terrazas, lo que ha supuesto para las pequeñas cafeterías, como mínimo, un ahorro de mil euros, para otras ha llegado a los 5.000 euros, ha concluido.