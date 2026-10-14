Alegría (PSOE) defiende que la vivienda sea "hogar" y no el modelo de la derecha de "bien de mercado"

1125451.1.260.149.20261014194900 La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha participado en un mitin de precampaña del 29N, en un hotel de Zaragoza, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha dicho que el "reto fundamental" es la vivienda "digna, que tiene que ser hogar para los ciudadanos" en lugar del modelo que defiende la derecha y la "ultraderecha" donde solo se entiende como un "bien de mercado y un negocio para los especuladores y los fondos buitre".

Alegría ha participado junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un acto de la precampaña electoral que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles en un hotel de Zaragoza.

En su intervención se ha referido a la Ley de la vivienda para criticar a las comunidades autónomas del PP que no la aplican, como en Aragón y que lo ha atribuido a un "sectarismo ideológico" del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón.

Alegría ha comentado que antes de venir a este mitin ha entrado en un buscador para buscar viviendas de viviendas de alquiler en Zaragoza y se ha llevado la "sorpresa" de que "hay más habitaciones que viviendas para alquilar" y solamente había seis viviendas por debajo de 700 euros para alquilar y ninguna de ellas de más de 40 metros cuadrados.

"¿Me podéis decir qué familia puede vivir dignamente en viviendas que no llegan ni a 40 metros cuadrados con importes superiores a 700 euros el alquiler al mes? ¿Y de verdad no quieren aplicar la ley de la vivienda? ¿Y de verdad no quieren topar los precios de los alquileres en nuestras ciudades?", se ha preguntado en tono enfático.

Para Alegría, la vivienda es una "causa digna" por la que ha apremiado a "seguir peleando" para ampliar el parque de viviendas protegidas porque en caso contrario "difícilmente se podrán topar esos precios o generar presión en la vivienda libre".

COMPARATIVA

La líder socialista aragonesa ha arremetido contra Azcón por repetir esa "martingala" de que el Gobierno de España ha hecho 86 viviendas en Aragón y "él lleva no se cuantos miles". No obstante, ha precisado que "una mentira aunque se repita muchas veces no se convierte en verdad" recordando que la "política seria" de hacer vivienda protegida "para los ciudadanos de a pie" se llevó adelante con el gobierno de Marcelino Iglesias con más de 30.000 viviendas en sus 12 años en el Gobierno de Aragón, o las más de 2.200 con el Gobierno de Javier Lambán, mientras que Azcón "aún ha llegado a las 700", ha comparado.

Otro dato que ha aportado es que de cada 10 euros que se invierten en Aragón en vivienda protegida, 6 euros proceden del "Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón". "Esto se le olvida a Azcón cuando se pone medallas en materia de vivienda", ha subrayado.

Alegría ha hecho referencias constantes al lema de la precampaña "La fuerza de la gente" para aludir a las personas jubiladas, que en Aragón son 300.000, e incidir en que las pensiones en España "son y serán, con un gobierno progresista, lo que han sido siempre: públicas".

Ha instado a "inundar" las urnas el 29 de noviembre para que las reivindicaciones sean realidad gracias a un Gobierno progresista y socialista liderado por Pedro Sánchez "un presidente valiente un presidente con voz propia, que fue capaz de plantarse frente a los poderosos y decir sí al reconocimiento del pueblo de Palestina y no a ese 5 por ciento de gasto en defensa", ha expresado.

También ha hablado de la reforma laboral que hizo el PSOE que supone que más de 22 millones de españoles trabajen y de ellos más de 10 millones son mujeres. "España es el país que más crece, el que más ha reducido la temporalidad y ha logrado subir más del 60% del salario a esos trabajadores que perciben el SMI que cobraban 735 euros y en la actualidad superan los 1.200 euros al mes.

LLENAR LAS URNAS

"Esa es la política de la realidad de los hechos. Esa es la política de la realidad de los hechos de este gobierno. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, atender a la fuerza de la gente, seguir trabajando para preocuparnos y ocuparnos de los de siempre, de la gente de a pie, de los que necesitan verdaderamente de la política útil, respuestas y soluciones".

Según Alegría, todo esto lo ha hecho el Gobierno central a pesar de tener la "peor oposición en España", que ha hecho de la "rabia, odio y confrontación la única forma de hacer política porque ha renunciado al legítimo debate de las ideas, los hechos y las propuestas". "Que sigan rabiando e insultando y nosotros con la fuerza de la gente seguiremos gobernando y mejorando la vida de la gente", ha repetido.

El 29 de noviembre "nos jugamos derechos, viviendas y pensiones dignas, una apuesta clara por la sanidad y educación pública, pero también nos jugamos qué modelo de sociedad queremos, qué sociedad queremos dejarles para nuestros hijos y para las generaciones futuras", ha advertido Alegría.

"Yo no quiero que mi hijo se tenga que acostumbrar a una sociedad enfrentada, donde no se respete al que piense diferente. Ni quiero tampoco que a los adversarios políticos nos tilden constantemente de enemigos", ha manifestado.

Por eso, "hay que llenar las urnas" el próximo 29 de noviembre, ha repetido Alegría al dirigirse a todos los que quieran construir una sociedad "del respeto, que abrace a los que vienen de fuera también a trabajar y tener un futuro mejor en nuestro país".

"Una sociedad que escuche, solidaria, que empatice, que se preocupe por la gente de a pie. Tenemos que salir y llenar las urnas para construir ese modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las generaciones que vienen después", ha insistido.

"NITRÓGENO Y PERRO"

Antes de finalizar ha comentado que en la vida se eligen equipos y por un lado está el candidato "nitrógeno" --en referencia a Feijóo sin citarlo-- que es una autodefinición porque el nitrógeno es un "gas inoloro, inodoro e insípido" y en el otro equipo está el "perro, que es el mejor amigo del hombre", ha recordado.

Tras esta explicación ha emplazado a los asistentes al que el próximo 29 de noviembre, "todos ahí, al lado de ese hombre, al lado de nuestro secretario general, con Pedro Sánchez", ha concluido.

"CUIDADÍN"

El mitin lo ha abierto la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien ha resaltado que el 29N "nos jugamos el derecho a una vivienda digna" después de que el Gobierno de Aragón haya elevado el módulo de la VPA y "ahora cuesta 50.000 euros más", ha asegurado.

Ladrero ha dicho que el mayor reto es el "cambio climático" que para la derecha son "palabras tabú", cuando es una "emergencia absolutamente nacional" y del medio rural ha observado que "está en horas bajas cuando gobierna el Partido Popular y Vox".

También se ha referido al Gobierno de Zaragoza, que dirige la alcaldesa del PP, Natalia Chueca, que ha calificado de "superclasista" para alertar del riesgo de que la "ultraderecha" gobierne en España y porque es "más radical que Le Pen y Meloni. Cuidadín. Sería totalmente destructivo para España".