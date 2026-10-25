Alegría (PSOE) reivindica en Teruel los avances en salarios, pensiones y advierte del riesgo de perder derechos

El PSOE ha presentado este domingo, en la plaza del Seminario, las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado por Teruel. - PSOE

TERUEL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado los avances sociales y económicos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años y ha advertido de la importancia de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para consolidar los derechos conquistados.

Alegría ha participado este domingo en la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Teruel, celebrada en la plaza del Seminario de la capital turolense, donde ha destacado las mejoras en salarios, pensiones, empleo y derechos laborales.

Alegría ha invitado a los ciudadanos a reflexionar sobre la situación de España antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y los avances alcanzados desde entonces. En este sentido, ha recordado que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735 euros a más de 1.200 euros, que las pensiones se revalorizan conforme al coste de la vida y que los permisos de maternidad y paternidad se han ampliado hasta las 19 semanas. "Imagínense quién puede desarrollar un proyecto de vida digno con 735 euros", ha dicho para ilustrar la importancia de estas medidas.

La dirigente socialista también ha querido resaltar los resultados de la reforma laboral, que ha vinculado a la reducción de la temporalidad y a las cifras históricas de ocupación. Ha recordado que España ha pasado de 18 millones de trabajadores en 2018 a más de 22,5 millones, de los que más de 10 millones son mujeres. Asimismo, ha estimado que el Gobierno ha reforzado la hucha de las pensiones con más de 20.000 millones de euros para contribuir a garantizar las prestaciones futuras.

La secretaria general del PSOE en Aragón ha proseguido diciendo que estos avances se han producido pese a la oposición del PP y Vox a buena parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. También ha cuestionado las propuestas defendidas por Alberto Núñez Feijóo en materia de derechos sociales, igualdad y cultura: "Imagínense si tuvieran cuatro años para gobernar".

Igualmente, ha considerado que las elecciones del 29 de noviembre son "unas elecciones decisivas" en las que se confrontan diferentes modelos de país y de sociedad, al tiempo que ha lamentado la normalización del insulto y el desprecio al adversario político y ha defendido que el PSOE responderá con argumentos y con el balance de las políticas desarrolladas durante los últimos años.

Frente a los retrocesos que atribuye a la derecha, Alegría ha defendido la necesidad de seguir ampliando derechos y afrontar nuevos desafíos. En particular, ha señalado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas pendientes de resolver y ha expresado su voluntad de impulsar nuevas medidas desde el Gobierno de España para dar respuesta a esta crisis.

Por último, ha hecho referencia a que la candidatura socialista por Teruel combina experiencia y juventud, con personas de diferentes municipios, generaciones y trayectorias profesionales. Una representación que, ha apuntado, responde a la voluntad del PSOE de parecerse a la sociedad y trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Teruel, Rafa Guía, ha manifestado que las candidaturas combinan experiencia y renovación generacional, y ha explicado que la elección de la plaza del Seminario para su presentación simboliza dos valores socialistas: la multiculturalidad, representada por la torre mudéjar de San Martín, y la libertad de expresión, por la biblioteca, frente a los discursos de discriminación y la censura ideológica que ha atribuido al PP y Vox.

HERMINIO SANCHO

Por su parte, el número uno al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha alertado del riesgo de retroceder en los derechos conquistados durante las últimas décadas y ha criticado el acercamiento del PP a Vox. "No podemos permitir un paso atrás", ha opinado, al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir ampliando los derechos sociales para las próximas generaciones.

Sancho también ha reivindicado las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez a agricultores y ganaderos y ha hecho hincapié en la necesidad de acompañar al sector en su adaptación al cambio climático, especialmente en una provincia como Teruel, donde la actividad agraria y ganadera tiene un peso fundamental.

MARÍA JOSÉ VILLALBA

La cabeza de lista al al Senado por Teruel, María José Villalba, ha destacado el carácter histórico de las candidaturas conjuntas de las fuerzas progresistas a la Cámara Alta y ha criticado que el PP haya utilizado su mayoría para frenar iniciativas del Gobierno.

Ha reivindicado el papel de las mujeres en la defensa de la igualdad y los derechos sociales: "Cada voto nuestro va a ser nuestra voz".