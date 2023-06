Alegría: "Si la palabra de Feijóo valiese más que un euro de madera en Extremadura habría presidente del PSOE"

BENABARRE (HUESCA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz federal del PSOE, Pilar Alegría, se ha mostrado convencida de que en Extremadura no haría falta, en absoluto, repetir elecciones autonómicas porque las ganó el PSOE, claramente el candidato Guillermo Fernández Vara. "Si la palabra de Feijóo valiese más que lo que cuesta un euro de madera hoy ya en Extremadura tendríamos un presidente socialista porque fue lo que los ciudadanos decidieron y es la lista más votada, pero los principios del PP y de Feijóo son débiles por no decir inexistentes".

Alegría ha abundado en que ha sido el candidato del PSOE el que ha ganado las elecciones del 28 de mayo y los votantes apoyaron a Guillermo Fernández Vara que es "a quien correspondería ser presidente de la comunidad autónoma".

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha criticado Alegría "arenga esas banderas de ciertos principios, pero no ha tardado 24 horas en decir que espera con ganas y ansia sentarse a pactar con VOX y sobre todo las políticas que VOX plantea". Entre ellas, una de las "más claras" que plantea VOX que "es borrar y desterrar la violencia de género y machista y el PP lo acepta donde han firmado pactos de gobierno", ha afeado la portavoz del PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación, la también ministra ha considerado que los españoles y los extremeños merecen que se les traten con respeto en referencia a la actitud de la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola. "Es difícil creer que abominas de un partido como VOX cuando antes de que 24 horas pides sentarte a la mesa".

Además, ha agregado, "todo el mundo sabe que la presidenta del PP en Extremadura mientras dice eso permite que el PP y VOX alcancen pactos en municipios donde ha ganado el PSOE", entre los que ha citado Navalmoral de la Mata o El Gordo".

Tras reiterar que los ciudadanos "se merecen respeto y que se les trate como a seres adultos" ha indicado que estos días "se puede comprobar que cuando los principios son débiles o inexistentes, si se rasca un poco, rápidamente emergen las incoherencias".

A su parecer, en la campaña electoral y en el año largo que lleva Alberto Núñez Feijóo al frente del PP "ha trasladado la cantinela de que la lisa mayoritaria gobernaría las instituciones y ha sido una premisa falsa" al argumentar que en 52 ayuntamientos y alguna comunidad autónoma habiendo ganado el PSOE "ha preferido pactar con VOX para que no gobernara la lista más votada".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha visitado en la tarde de este miércoles el Centro Público Integrado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Benabarre, y ha participado en el acto de graduación de la 1a promoción de Educación Secundaria Obligatoria del centro.

SUELDO DEL PP

Sobre el sueldo del PP que cobra Feijóo aparte de sus emolumentos como senador autonómico, Pilar Alegría ha recordado que lo ha reconocido el propio presidente nacional del PP, si bien se desconoce la cuantía: "Me parece honesto y un ejercicio de higiene democrática explicar a los ciudadanos esa cantidad que recibe de su partido. Cuando algo que sucede no se explica y no se traslada a los ciudadanos qué estás escondiendo".

Para la portavoz del PSOE los políticos que ejercen cargos, como ella, tienen el "doble ejercicio de la responsabilidad y transparencia con los ciudadanos a los que representamos y no hace falta que llegue ese momento de disolver las Cortes Generales para hacerlo público".

"Desde hoy mismo --le ha dicho a Feijóo-- le puede trasladar a los ciudadanos ese sobresueldo que recibe porque cuando algo no se muestra y se oculta quizá no tiene explicación del todo certera o acertada".