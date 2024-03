Antonio Castilla, discípulo de María de Ávila, nombrado director artístico asociado del San Francisco Ballet

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El discípulo directo de María de Ávila, Antonio Castilla, ha sido nombrado director artístico asociado del San Francisco Ballet, un rol que asumirá en junio de 2024. Liderará el estudio, junto con el equipo artístico, y será un vínculo fuerte de conexión entre la escuela y la compañía.

Por motivos personales y para estar más cerca de la familia, Kerry Nicholls, que llegó a SF Ballet en 2022, dejará su puesto actual como directora artística asociada y adoptará el puesto recién creado de directora de desarrollo artístico, dividiendo su tiempo entre Londres y San Francisco, según ha podido saber Europa Press.

"Antonio es un excelente colaborador e instructor, y estoy encantada de asociarme con él como colega para ayudarme a liderar la compañía y al mismo tiempo darle la bienvenida a San Francisco, donde el público y los bailarines lo recuerdan como un destacado bailarín principal y maestro", ha expresado la directora artística del San Francisco Ballet, Tamara Rojo.

Por su parte, Castilla, ha afirmado: "Estoy encantado de regresar a San Francisco para reunirme con Tamara Rojo y una compañía que fue muy importante en mi carrera, tanto como intérprete como docente".

Asimismo, Antonio Castilla ha recordado que ha visto y experimentado "directamente" el impacto transformador que Tamara Rojo tuvo en el English National Ballet, por lo que ha destacado su "emoción" al unirse a ella para implementar "su sólida visión para el San Francisco Ballet y SF Ballet School en este momento histórico para una compañía que continúa siendo una de las principales compañías de ballet del mundo".

ANTONIO CASTILLA

Antonio Castilla regresa al Ballet de San Francisco, donde bailó entre 1988 a 1995, incluidos tres años como bailarín principal, y donde también inició su carrera como docente durante siete años de la mano de Lola de Ávila y Aurora Bosch.

Regresa al Área de la Bahía procedente del English National Ballet, al que se incorporó en 2013, y donde actualmente se desempeña el rol de ballet master y repetidor de la compañía.

Castilla se formó en el Estudio de María de Ávila de Zaragoza, también adquirió formación en el Conservatorio Real de la Monnaie de Bruselas con José Pares, en el Ballet Nacional de España con Azari Plisetsky, y en Nueva York con David Howard y Stanley Williams. Fue bailarín principal del Ballet de Zaragoza, el Ballet Clásico Nacional de España y el Ballet de San Francisco.

En el English National Ballet, también coreografió 'My First Ballet: Swan Lake' (2018), en colaboración con English National Ballet School y 'My First Ballet: Sleeping Beauty' (2019). Se unió a la Royal Ballet School y ha trabajado como profesor invitado en Northern Ballet y en escuelas de verano en España e Italia.

Como coreógrafo, su trabajo se ha visto con la Lawrence Pech Dance Company (San Francisco), la Escuela de Ballet de San Francisco, la Escuela Central de Ballet y la Royal Ballet School. Castilla también ha obtenido la Medalla de Oro y el Gran Premio en Parejas en el Concurso Internacional de Ballet de París de 1986.